Отработали поддержку во время наступления и не только. Авиация ВСУ провела учения

"Осуществление огневой поддержки во время наступления или контратаки, нанесение ударов по войскам противника, высадка и поддержка с воздуха своих десантов, уничтожение воздушных и аэромобильных десантов, рейдовых, передовых и других отрядов противника. Все это об армейской авиации Сил обороны Украины", - пишет пресс-служба.

В учениях принимали участие экипажи боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8. Пилоты отработали задачи, которые им необходимы в реальной боевой ситуации.

Фото: авиация ВСУ провела обучение (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"Львиная доля вертолетчиков, которые сейчас участвуют в тренировке недавно вернулись с выполнения боевых задач на востоке нашего государства. Свой многолетний и бесценный боевой опыт, который получили там, сегодня они передают молодым летчикам", - рассказал Наев.

Учения проходили в течение нескольких дней. В частности, к ним были привлечены группа боевого управления, летчики и инженерно-технический состав.

Как отметил Наев, личный состав вертолетного подразделения мотивирован и готов к выполнению задач.

Фото: авиация ВСУ провела обучение (facebook.com/JointForcesCommandAFU)