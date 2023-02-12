Отрабатывают действия в наступлении и обороне. В ВСУ показали обучение наших военных в Британии (фото)

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины проходят обучение по отработке способов передвижения личного состава в составе подразделения, действий в наступлении и обороне, ведения боевых действий в населенных пунктах под руководством роты A, 1 Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании", - написал он.

Отметим, что обучение проходит в Британии в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке.

Как сообщалось ранее, Британия уже этой весной планирует начать обучение для первой группы украинских пилотов.

Кроме того, украинские защитники уже прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах.

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