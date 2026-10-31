Ответственная игра в странах Америки: Slot City продолжает поддержку международных исследований

Ранее специалисты Центра рассмотрели практики девяти государств: Великобритании, Норвегии, Польши, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Литвы, Казахстана и Грузии.

В ходе первого этапа эксперты изучили опыт более 30 государств. Директор ОО "Центр ответственной игры" Ольга Исаева объяснила ценность такого сравнения.

"Изучая опыт разных стран, мы видим, как принципы ответственной игры воплощаются в конкретных решениях. Эти знания создают основу для обсуждения и усовершенствования подходов в Украине", - отметила она.

Ольга Исаева

Что известно об иностранных подходах?

Мексика встраивает инструменты ответственной игры прямо в цифровые платформы. Уже при регистрации система предлагает установить лимиты на пополнение счета, впоследствии доступны мгновенное самоограничение и блокировка аккаунта.

Онлайн-операторы идентифицируют каждого пользователя еще до начала игры. Наземные заведения оснащены информационными стендами с правилами игр и контактами центров помощи.

Чилийская модель сосредоточена на наземном казино. При отборе заявок оценивают вклад заведения в туристическое предложение территории. Постер с правами игроков размещается в каждом казино. Самоограничение действует бессрочно, инициировать его снятие можно спустя шесть месяцев.

25 сентября 2026 г. президент Бразилии ввел временное прекращение ставок с фиксированными коэффициентами и онлайн-игр. Решение не касается законных лотерей и требует одобрения Национального конгресса.

По предварительной модели операторы отслеживали активность игроков от регистрации. Пользователи могли приостановить игру до шести недель, установить временные ограничения и предел проигрыша. Лицо подтверждали распознаванием лица, а показатель RTP был доступен для игры.

Разница американских моделей

Три американские модели отличаются историей развития и принципами работы, но все предусматривают инструменты, помогающие игрокам контролировать собственное игровое поведение. Вместе с девятью странами, рассмотренными ранее, они формируют общую картину второго этапа исследования.

Павел Чикликчи

"Исследование стран Америки завершило второй этап проекта, который мы поддерживаем. За это время Центр ответственной игры собрал большую базу международного опыта, к которой каждая новая страна добавляет собственные решения. Эти наработки показывают, насколько естественно в новых моделях инструменты ответственной игры становятся частью самого продукта", - подытожил Павел Чикликчи, ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), ИТ-инвестор и предприниматель, подчеркнув, что поддержка соответствующего проекта остается вкладом в развитие отрасли.