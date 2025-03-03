Ответ Трампу. О чем договорились лидеры Европы в Лондоне и какой будет поддержка Украины

Содержание

Саммит в Лондоне был анонсирован еще до визита президента Украины в Вашингтон, что свидетельствует о стратегической подготовке Европы к изменениям в политике США. Однако после скандала между Зеленским и Трампом он стал особенно важным.

На встречу приехали президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Кроме того, к переговорам присоединились министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Подготовка европейского видения мира

Генсек НАТО Марк Рютте после саммита заявил, что соглашения для Украины еще нет, но "мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности". По его словам, это означает, что "европейцы будут активны в Украине", чтобы гарантировать длительный мир.

По словам Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа должна перевооружиться и готовиться к худшему. "Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", – заявила она.

Комментируя итоги саммита премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что "Европа проснулась".

"ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция – все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы", – написал он в соцсети X.

По словам британского премьера, будущее мирное соглашение должно включать Россию, иначе "мы вообще не достигнем никакого прогресса". Но по его словам, но РФ не может диктовать условия.

Саммит в Лондоне (фото: Getty Images)

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов работать вместе с партнерами над мирным планом для Украины.

"Мы должны учиться на прошлом. Мы не можем повторить минский опыт. Мы не можем повторить трагедию Афганистана. А для этого нам нужны надежные гарантии безопасности", – подчеркнул Кошта.

Офис президента Украины по итогам встречи сообщил, что есть четкая позиция: основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность "привлечения механизмов НАТО" как одной из гарантий безопасности – правда, не объясняя, каких именно. Кроме того, начало перемирия, согласно позиции Киева, должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Как отмечают в ОП, это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России относительно мира.

В свою очередь, франко-британский план, о котором рассказал Макрон, предлагает установить перемирие "в воздухе, на суше и относительно энергетической инфраструктуры" сроком на один месяц.

Поддержка Украины

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Европа остается с Украиной. Наша поддержка может привести к справедливому и длительному миру". Она подчеркнула важность продолжения финансовой и военной помощи Украине со стороны Евросоюза.

Следует напомнить, что ЕС готовит большой пакет военной помощи Украине на 6 миллиардов евро, который включает системы ПВО и 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС. Также после саммита в Лондоне Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда фунтов для закупки 5 000 ракет ПВО.

И что важно, по словам Кира Стармера, Европа готова усилить помощь Украине "самолетами в воздухе и сапогами на земле".

"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ждать, пренебрегая возможностью помочь. Мы усилим нашу помощь немедленно", – заявил Стармер.

Как отмечает Офис президента Украины, лидеры обсудили и продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности. В частности, речь идет об инвестициях во внутреннее производство оружия, а также увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.

Возобновление контактов с США

Еще накануне саммита целый ряд стран, чьи лидеры имеют рабочие отношения с Трампом, заявили о посреднических намерениях. Так, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости "наведения мостов" с США.

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – сказала Мелони и Лондоне.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом назвал ситуацию "сложной": существует "определенная дилемма" в том, что позиция США "не такая однозначная, как наша в вопросе Украины и России".

"Но мы должны эту дилемму преодолеть", – заявил Туск. По его словам, Польша имеет прекрасные отношения с США и будет укреплять их.

Уже по итогам лондонского саммита Стармер анонсировал новую встречу с Трампом: "Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до тех пор, пока у нас не будет общего плана", – заявил британский премьер.

Реализация всех этих шагов намечена на ближайшее будущее. Контакты с США – это вопрос нескольких дней. Решения о помощи для Украины могут быть приняты уже на саммите ЕС 6 марта. Тогда же, похоже, продолжится обсуждение европейского плана мира, но его согласование может затянуться.