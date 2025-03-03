Ответ Трампу. О чем договорились лидеры Европы в Лондоне и какой будет поддержка Украины

После громкого спора между президентами Украины и США европейские союзники Украины пытаются выработать общую политику, чтобы погасить этот дипломатический кризис. В частности, дальнейшая стратегия Европы обсуждалась на неформальном саммите в Лондоне 2 марта.
РБК-Украина приводит главные заявления лидеров Европы относительно возобновления контактов с США, поддержки Украины и в целом о стратегии Европы по завершению войны.
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Саммит в Лондоне был анонсирован еще до визита президента Украины в Вашингтон, что свидетельствует о стратегической подготовке Европы к изменениям в политике США. Однако после скандала между Зеленским и Трампом он стал особенно важным.
На встречу приехали президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.
Кроме того, к переговорам присоединились министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.
Генсек НАТО Марк Рютте после саммита заявил, что соглашения для Украины еще нет, но "мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности". По его словам, это означает, что "европейцы будут активны в Украине", чтобы гарантировать длительный мир.
По словам Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа должна перевооружиться и готовиться к худшему. "Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", – заявила она.
Комментируя итоги саммита премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что "Европа проснулась".
"ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция – все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы", – написал он в соцсети X.
По словам британского премьера, будущее мирное соглашение должно включать Россию, иначе "мы вообще не достигнем никакого прогресса". Но по его словам, но РФ не может диктовать условия.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов работать вместе с партнерами над мирным планом для Украины.
"Мы должны учиться на прошлом. Мы не можем повторить минский опыт. Мы не можем повторить трагедию Афганистана. А для этого нам нужны надежные гарантии безопасности", – подчеркнул Кошта.
Офис президента Украины по итогам встречи сообщил, что есть четкая позиция: основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность "привлечения механизмов НАТО" как одной из гарантий безопасности – правда, не объясняя, каких именно. Кроме того, начало перемирия, согласно позиции Киева, должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Как отмечают в ОП, это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России относительно мира.
В свою очередь, франко-британский план, о котором рассказал Макрон, предлагает установить перемирие "в воздухе, на суше и относительно энергетической инфраструктуры" сроком на один месяц.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Европа остается с Украиной. Наша поддержка может привести к справедливому и длительному миру". Она подчеркнула важность продолжения финансовой и военной помощи Украине со стороны Евросоюза.
Следует напомнить, что ЕС готовит большой пакет военной помощи Украине на 6 миллиардов евро, который включает системы ПВО и 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС. Также после саммита в Лондоне Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда фунтов для закупки 5 000 ракет ПВО.
И что важно, по словам Кира Стармера, Европа готова усилить помощь Украине "самолетами в воздухе и сапогами на земле".
"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ждать, пренебрегая возможностью помочь. Мы усилим нашу помощь немедленно", – заявил Стармер.
Как отмечает Офис президента Украины, лидеры обсудили и продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности. В частности, речь идет об инвестициях во внутреннее производство оружия, а также увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.
Еще накануне саммита целый ряд стран, чьи лидеры имеют рабочие отношения с Трампом, заявили о посреднических намерениях. Так, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости "наведения мостов" с США.
"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – сказала Мелони и Лондоне.
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом назвал ситуацию "сложной": существует "определенная дилемма" в том, что позиция США "не такая однозначная, как наша в вопросе Украины и России".
"Но мы должны эту дилемму преодолеть", – заявил Туск. По его словам, Польша имеет прекрасные отношения с США и будет укреплять их.
Уже по итогам лондонского саммита Стармер анонсировал новую встречу с Трампом: "Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до тех пор, пока у нас не будет общего плана", – заявил британский премьер.
Реализация всех этих шагов намечена на ближайшее будущее. Контакты с США – это вопрос нескольких дней. Решения о помощи для Украины могут быть приняты уже на саммите ЕС 6 марта. Тогда же, похоже, продолжится обсуждение европейского плана мира, но его согласование может затянуться.
При написании материала использовались публичные заявления Кира Стармера, Дональда Туска, Урсулы фон дер Ляйен, Джорджии Мелони и Марка Рютте, статья Politico.