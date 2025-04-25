Ответ США? Китай запустил с авианосца новейший истребитель-невидимку J-35

Как пишет издание, истребитель был запущен еще в марте этого года. Если эти испытания были действительно проведены, то это может стать поворотным моментом в развитии морской авиации Китая. Ведь это значительно усилит оперативные возможности Военно-морских сил Китая.

Стоит заметить, что сейчас китайцы делали ставку на палубный J-15 четвертого поколения - это модернизированный вариант советского Су-27 (Су-33). А вот J-35 даст Китаю значительно другие возможности, ведь в отличие от J-15 является малозаметным.

В случае, если испытания были успешны, вскоре Китай может получить на вооружение палубные истребители, которые можно будет сравнить с американскими F-35С Lightning II.

В настоящее время "Фуцзянь" является крупнейшим и наиболее технически совершенным авианосцем Китая, что представляет собой значительный технологический скачок по сравнению с предыдущими авианосцами типа "Ляонин" и "Шаньдун". Он весит от 80 000 до 85 000 тонн и имеет три электромагнитные катапульты. Они работают на интегрированной электрической силовой установке, что обеспечивает на 30% большую эффективность запуска, чем у авианосцев класса "Форд" США.

Хотя "Фуцзянь" еще не полностью готов к эксплуатации, его катапульты могут запускать более тяжелые самолеты, такие как J-35, самолет KJ-600 и беспилотник GJ-11. Наряду с современными эсминцами типа 055, которые могут использовать гиперзвуковые ракеты, этот авианосец является основой для китайских планов создать авиационную боевую группу, сравнимую с американскими.