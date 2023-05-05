В ответ на критику за поездки в РФ. Сийярто обвинил посла США в "пропаганде войны"

"Насколько мы понимаем, посол Прессман считает, что мы должны быть озабочены войной. Поэтому он ведет активную пропаганду войны. Вы можете увидеть это на его плакатах, вы можете увидеть это в его заявлениях, он эксперт по военной пропаганде”, - заявил Сиярто.

По его словам, Венгрия, якобы не хочет войны и "принадлежит к лагерю мира", несмотря на "попытки американцев подтолкнуть страну к лагерю войны".

Стоит заметить, что такие резкие заявление министра в адрес американского посла прозвучали после того, как он раскритиковал Сийярто. Прессман отмечал, что глава МИД Венгрии совершил пять поездок в Россию с начала полномасштабной войны для обсуждения энергетических вопросов, но ни разу не сидел за столом переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В Венгрии, к сожалению, существует некая фальшивая культурная война, о которой говорят с большим рвением. В то же время рядом идет настоящая война, где тысячи людей гибнут в агрессивной войне Владимира Путина (российского диктатора - ред.)", - подчеркивал посол.