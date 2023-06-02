Ответ КНДР: Южная Корея проведет военный парад впервые за 10 лет

Военный парад, 26 сентября, будет состоять из уличного марша вдоль полутора километрового участка дороги от Сеула до достопримечательностей Кванхвамун, а также мемориального мероприятия на авиабазе столицы.

"Мероприятия будут приурочены к 75-му Дню вооруженных сил и 70-й годовщине установления дипломатических отношений между США и Южной Кореей", - заявил спикер министерства обороны Чон Ха Кю.

В последний раз военный парад в центре Сеула состоялся еще 1 октября 2013 до 65-го Дня Вооруженных сил.

Пхеньян также планирует провести парад, который, вероятно, запланирован на конец июля.

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