Отдых для военных. Какие бывают основания для отпуска и как его получить

Основные виды отпусков для военных

Часть ежегодного основного отпуска. Артем Бродюк отмечает, что основной отпуск для военных может длиться не более 30 календарных дней, при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 15 календарных дней. Военный может получить отпуск при условии, что одновременно в подразделении отсутствует не более 30% от общей численности военнослужащих.

Отпуск по семейным обстоятельствам. К этому виду отпусков относятся и связанные с заключением брака, тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку, пожаром или другим стихийным бедствием, постигшим семью военнослужащего, а также в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.

"Во время такого отпуска за военным сохраняется денежное обеспечение, однако он не может длиться дольше 10 календарных дней", - объясняет юрист.

Отпуск военнослужащим-женщинам по беременности и родам.

Отпуск по уходу за ребенком. Военнослужащие могут получить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

"Также этот срок могут продлить, если ребенок нуждается в домашнем уходе. В таком случае продолжительность отпуска определена в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. В случае, когда оба родителя военнослужащие, отпуск может получить один из них", - говорит Бродюк.

Отпуск по лечению в связи с болезнью или для лечения после ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной комиссии. Такой отпуск военным предоставляют в случае контузии, травмы или увечья.

Дополнительный отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской техники, но не больше 15 календарных дней в году.

Дополнительный отпуск после освобождения из плена, продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части. Такой отпуск предоставляется военным, которые не выразили желания уволиться с военной службы после освобождения из плена.

Как получить отпуск военным

Юрист Артем Бродюк также рассказал, что нужно сделать военным, чтобы получить отпуск:

Военнослужащий составляет рапорт, к которому добавляет подтверждающие документы. После этого он должен предоставить их для подписания непосредственному командиру подразделения.

Непосредственный командир подразделения передает подписанный рапорт на рассмотрение командиру воинской части для принятия решения.

По результатам рассмотрения рапорт передают в визирование или оставляют без реализации.

После визирования рапорт направляется к исполнению с уведомлением военнослужащего.

О выбытии военнослужащего в отпуск объявляется в приказе командира воинской части по строевой части.

Выбывающему в отпуск военнослужащему выдается отпускной билет установленного образца.

Что нужно сделать военному во время отпуска

По прибытии к месту отпуска военный должен стать на учет в соответствующем органе управления Службы правопорядка в гарнизоне или в ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). К тому же он должен это сделать не позже, чем на следующий день после прибытия. Также за день до выбытия к месту службы необходимо сняться с военного учета.

Адвокат также объясняет, что в случае, когда местонахождение военнослужащего удалено от военной комендатуры или ТЦК и СП на расстояние более 30 км, военнослужащий может встать на учет и сняться с учета в органе местного самоуправления.