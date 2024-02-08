RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зрелищный аллей-уп дуэта "Сакраменто" в отрыве не остановил сенсацию: момент дня в НБА

Фото: Малик Монк пытается остановить Джейдена Ави (chronicleonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитники "Сакраменто Кингз" Дэвион Митчелл и Малик Монк оказались наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Двое калифорнийцев запомнились эпизодом в финальной четверти противостояния с "Детройтом". В молниеносной атаке "Кингз" Митчелл ворвался в "краску" и элегантно набросил партнеру, а Монк мощно вогнал мяч в корзину правой.

Однако усилий этих ребят не хватило для домашней победы. "Пистонс" неожиданно дожали "Сакраменто" (133:120) и одержали только седьмую победу в регулярке ассоциации. "Детройт" остался на дне Восточной конференции, а "Кингз" выпал из топ-6 на Западе.

Самым результативным на паркете стал защитник "Пистонс" Джейден Ави. Он набрал 37 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач. Монк же оформил дабл-дабл – 23 пункта, 5 подборов и 10 ассистов.

 

 

Кто такой Малик Монк

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2017 выбран "Шарлоттом" под 11-м номером.

В составе "Хорнетс" провел четыре сезона. Перед кампанией 2021/22 подписал контракт с "Лейкерс". Задержался в Лос-Анджелесе всего на год, а летом 2022-го оставил подпись под 2-летним соглашением с "Кингз" на 19 млн долларов.

Младший брат бывшего ресивера ряда команд НФЛ Маркуса Монка. С одноклубником Де'Ароном Фоксом вместе играл в колледже.

К слову, накануне защитник "Хьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с результативным аллей-упом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол