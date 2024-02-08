Зрелищный аллей-уп дуэта "Сакраменто" в отрыве не остановил сенсацию: момент дня в НБА

Двое калифорнийцев запомнились эпизодом в финальной четверти противостояния с "Детройтом". В молниеносной атаке "Кингз" Митчелл ворвался в "краску" и элегантно набросил партнеру, а Монк мощно вогнал мяч в корзину правой.

Однако усилий этих ребят не хватило для домашней победы. "Пистонс" неожиданно дожали "Сакраменто" (133:120) и одержали только седьмую победу в регулярке ассоциации. "Детройт" остался на дне Восточной конференции, а "Кингз" выпал из топ-6 на Западе.

Самым результативным на паркете стал защитник "Пистонс" Джейден Ави. Он набрал 37 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач. Монк же оформил дабл-дабл – 23 пункта, 5 подборов и 10 ассистов.

Кто такой Малик Монк

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2017 выбран "Шарлоттом" под 11-м номером.

В составе "Хорнетс" провел четыре сезона. Перед кампанией 2021/22 подписал контракт с "Лейкерс". Задержался в Лос-Анджелесе всего на год, а летом 2022-го оставил подпись под 2-летним соглашением с "Кингз" на 19 млн долларов.

Младший брат бывшего ресивера ряда команд НФЛ Маркуса Монка. С одноклубником Де'Ароном Фоксом вместе играл в колледже.