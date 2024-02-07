Дуэт "Хьюстона" эффектным аллей-упом не отвратил поражение: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавили форвард "Хьюстон Рокетс" Кэм Уитмор и его одноклубник Джейлен Грин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Дуэт техасцев организовал момент дня в стартовой четверти противостояния с "Индианой". Уитмор из центальной зоны элегантно набросил, а Грин в высоком полете зрелищно уложил сверху одной рукой.

Стараний обоих, однако, не хватило для победы. "Пэйсерс" сумели дожать "Хьюстон" (132:129). Теперь "Индиана" закрепилась в топ-6 Восточной конференции НБА. В свою очередь "Рокетс" за пределами десятки на Западе.

Сам Грин стал самым результативным на паркете. Он набрал 30 очков, сделал 3 подбора и оформил 1 ассист. В копилку же "Пэйсерс" больше всего положил форвард Паскаль Сиакам (29 пунктов).

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. Выбран "Хьюстоном" под вторым номером драфта ассоциации-2021.

Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.