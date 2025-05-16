Известные во всем мире: ТОП-5 лучших автобусов Львовского автозавода

ЛАЗ-695 "Львов"

Первый львовский автобус с гордостью носил на своем борту логотип - название украинского города, где он был спроектирован и выпущен. ЛАЗ-695 "Львов" стал одним из первых автобусов в мире, спроектированных именно как автобус - а не как перестроенный грузовик. На то время пространственная несущая система, интегрированная с каркасом объемного кузова была передовым решением. Этот автобус положил начало всем львовским моделям, и он на сегодня является одним из самых массовых автобусов в мире - с тиражом более 250 тысяч экземпляров.

Этот ЛАЗ сочетал технологичность и доступность, оставаясь комфортным для пассажиров и удобным для обслуживания. Автобус имел фирменную конструктивную особенность - рессорно-пружинную подвеску колес, эта отечественная разработка обеспечивала высокую плавность хода независимо от загрузки автобуса. Кроме того, пассажирам не мешали звук и вибрации двигателя, ведь мощный V8 (180 л.с.) вместе с трансмиссией был расположен сзади.

Электрофургоны ЛАЗ

Электрические тренды посещают офисы автопроизводителей не только в наши дни. Еще в конце 1940-х во Львове выпустили опытно-промышленные партии натуральных электромобилей. Развозные фургончики грузоподъемностью 0,5 и в 1,5 тонны, будучи разработаны в институте НАМИ, назывались НАМИ-750 и НАМИ-751 но выпускались на ЛАЗе. Те электромобили имели прогрессивную для своего времени конструкцию: каркас и обивку из особого алюминиевого сплава, зарядное устройство на борту, электродинамические тормоза. В действие их приводили железо-никелевые аккумуляторы (80 - 84 В), долговечные и выносливые, близкие по основным характеристикам к нынешним литий-ионным.

Без подзарядки электробусы в базовой комплектации могли проехать 80 км (пустой) или 65 км (загруженный), при необходимости количество тяговых батарей могло быть увеличено. Пополнение заряда от сети 220 В через бортовое устройство занимало 4 часов для меньшего из фургонов и 6 часов - для большего. Партия из 20 электрофургонов ЛАЗа работала восемь лет на напряженных маршрутах крупных городов, но запускать массовое производство таких электромобилей решили нецелесообразным - вероятно, по тем же причинам, что и в наше время.

ЛАЗ "Украина-1"

Настоящий концепт - как тогда говорили, перспективный автобус "Украина-1" имел незаурядную внешность, а главное - передовую конструкцию. Подвеска на пневмоэлементах, гидроусилитель руля, V-образный 180-сильный двигатель, синхронизированная 5-ступенчатая коробка передач с управлением джойстиком - это было прорывом для 1961 года. Пассажирский салон с раздвижной крышей, гардеробом, туалетом и особой системой вентиляции без сквозняков на этом фоне казались мелочами.

Через несколько лет на базе этого концепта создали следующую модель - ЛАЗ "Украина-67", который произвел фурор на модном автобусном шоу в Европе. Тогда с XVIII Международной автобусной недели в Ницце львовяне привезли целый набор трофеев и наград. Между тем, как и положено с концептами, автобусы "Украина" поделились частью своих новаций с серийными машинами ЛАЗа: следующие модификации ЛАЗ-695 получили V-образную "восьмерку" от концептуальных машин, их трансмиссию, принципы и элементы оформления интерьера.

ЛАЗ-5252 "Электро"

Несмотря на непростую экономическую ситуацию 1990-х годов на ЛАЗе не оставляли опытно-экспериментальных работ. Одна из конструкций, которая была создана и испытана тогда во Львове, была бы высоко оценена и сегодня. Это был настоящий гибрид - автобус с двумя силовыми установками. На шасси стандартно городской модели ЛАЗ-5252 смонтировали электрическую трансмиссию и батарею тяговых аккумуляторов. Ведущие колеса приводились от электродвигателя, который питался от батареи. А ее в случае необходимости подзаряжал генератор с приводом от дизеля ЯМЗ. Электропривод был довольно совершенным, например, он мог в режиме рекуперации сохранять энергию движения, которая высвобождалась при торможении автобуса. На одном только электроприводе львовский гибрид мог проехать 10 км - тогда считалось достаточным, чтобы автобус мог при неработающем дизеле преодолеть определенные территории типа центра старого города, парковых зон и тому подобное.



Коротко

Чтобы нынешние "знатоки" не говорили о ЛАЗах, все модели этой марки держались на конвейере по много лет, и были при этом в числе самых массовых автобусов в мире. Да, не все львовские модели были передовыми по конструкции, но они непременно отвечали требованиям своего времени - были надежными, долговечными, выносливыми и комфортабельными. Какие еще основания нужны, чтобы гордиться продукцией Львовского автобусного завода?

При подготовке статьи были использованы материалы завода ЛАЗ и музея "Колеса Истории".