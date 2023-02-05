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Известные норвежские биатлонисты осудили намерения МОК вернуть россиян к соревнованиям

Фото: норвежские братья-биатлонисты Тарьей и Йоханнес Тингнес Бьо против возвращения России и Беларуси в спорт (Скриншот: BjørnS.Delebekk/VG)
Автор: Татьяна Зарембо

Известные норвежские биатлонисты публично высказались против возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену, пока война в Украине продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежские издания VG.no и Nettavisen.

"Это совсем ненужная дискуссия - ответ лишь один: норвежские биатлонисты против возвращения россиян на соревнования", - такими словами спортивные звезды Норвегии Йоханнес Бьо, Тарьей Бьо, Ингрид-Ланнмарк Тандреволл и Стурла Легрейд осудили инициативу МОК.

Бьо заявил, что тему возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду даже не стоит поднимать.

"Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосуют против. МОК снова и снова показывает, что постоянно делает неправильный выбор. Россия - финансово сильное государство, поэтому досадно, что это сказывается", - добавил Тарьей Бьо в интервью Nettavisen.

Он подчеркнул, что это очень странно, потому что все должны следовать своим ощущениям, логике, уважению и здравому смыслу относительно того, что важно в этом мире.

"Войну нельзя победить набором правил. Поэтому должна быть 100% поддержка того, что отстранение спортсменов этих стран должно продолжаться", - заявил спортсмен.

Биатлонисты подчеркнули, что были очень удивлены, что так много людей выступают за то, чтобы Россия снова могла участвовать в соревнованиях. Кроме того, удивление вызвало, что МОК был за такое решение.

"Это больше всего удивляет. Неожиданно, насколько это решение политизировано и как много определяют деньги. Пожалуй, я была очень наивна раньше, думая, что это не так. Очень наивно разделять спорт и политику, по крайней мере, когда вы видите, как Россия использует спорт для привлечения поддержки. Я думаю, что если мы вернем их, это может послать неправильные сигналы", - сказала Ингрид-Ланнмарк Тандреволл в комментарии VG.

Издание напомнило, что с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе состоится чемпионат мира-2023 по биатлону. Россияне и белорусы не смогут принять в нем участие, ведь Международный союз биатлонистов (IBU) на неопределенный срок отстранил спортсменов стран-агрессоров.

Недавно РБК-Украина сообщало, что депутаты Европарламента призвали не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Однако накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Беларуси к международным соревнованиям.

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