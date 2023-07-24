RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известная украинская марка получила "филателистический Оскар"

Фото: известная украинская марка получила "филателистический Оскар" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди…!" получила самую высокую награду на премии "Азиаго", которую также называют "филателистическим Оскаром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как отметили в компании, такую награду марка получила за уникальную реакцию на российскую агрессию и особенную идею воплощения. В частности, на ней вместо оружия или сцен борьбы изобразили понятный каждому жест, которым украинский военный ответил на предложение врага сдаться.

В состав жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники. Всего в нем участвовали 35 стран, награду для "Укрпочты" получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

В компании напомнили, что ее марки уже неоднократно получали международные награды. В частности, "Укрпочта" получила отличие международной премии "World Post & Parcel Awards 2023" и стала лучшей в категории "Филателистическая кампания 2022 года".

Напомним, марка "Русский военный корабль, иди…!" заняла первое место в опросе лучшая военная марка года в Украине.

Также мы писали, что в апреле в Украине выпустили новую почтовую марку, посвященную победителям конкурса Евровидение 2022 группе Kalush Orchestra.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрпоштамаркаВойна России против Украины