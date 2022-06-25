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Під виглядом правової допомоги. У Держспецзв'язку попередили про хакерські атаки

Фото: хакерська атака (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Держспецзв'язку повідомили про поширення небезпечних електронних листів під виглядом "безкоштовної правової допомоги". Передбачається, що атака хакерів спрямована на українських операторів і провайдерів телекомунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Держспецзв'язку.

"Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (ймовірно, скомпрометованому) і мають вкладення "Алгоритм дій членів сім'ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в кінцевому підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої ​​програми DarkCrystal RAT.

Враховуючи email-адреси одержувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.

"Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113. Ці зловмисники в червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України", - наголосили у відомстві.

Раніше ми публікували інструкцію Держспецзв'язку, в якій пояснюється, як розпізнати, що ваш комп'ютер або смартфон зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.

Також у відомстві надали інструкцію: що таке VPN і як ним безпечно користуватися.

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