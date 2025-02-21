Добыча газа в Украине упала 40% после российских ракетных ударов, - Reuters

"Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства", - сказал анонимный источник агентства.

После вторжения в 2022 году Россия уже направляла множество ракетных и беспилотных атак на электроэнергетический сектор Украины, но в последние недели она усилила атаки на газовые месторождения.

Государственный "Нафтогаз" и крупная частная энергетическая компания ДТЭК заявили, что в феврале Россия как минимум дважды атаковала и повредила их объекты.

До ударов Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Дефицит покрывался из газохранилищ.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщает, что страна начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с тех пор объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн кубометров в сутки.

Источник и чиновники от энергетики не раскрывают текущий уровень добычи газа. Украина в основном использует газ для отопления домов и бытовых нужд.

Основные газодобывающие мощности Украины уязвимы для российских атак, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтавской области.

Источник сообщил, что запасы газа в хранилищах Украины невелики, однако при планируемом импорте и собственной добыче газа страна сможет пережить отопительный сезон, который обычно начинается в конце октября и заканчивается в апреле, без введения каких-либо ограничений для промышленности и домохозяйств.

Источник сообщил, что Украине необходимо начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26 весной, а также накопить около 13 млрд кубометров м газа. На начало текущего сезона в хранилищах Украины находилось 12,9 млрд куб. м газа.

Источник отметил, что пока неясно, какой объем газа может быть импортирован после марта, поскольку это будет зависеть от уровня местной добычи, на которую напрямую повлияет интенсивность российских ракетных ударов.