Добыча газа в Украине упала 40% после российских ракетных ударов, - Reuters

Добыча газа в Украине упала на 40% после российских ракетных ударов. В связи с этим Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства", - сказал анонимный источник агентства.
После вторжения в 2022 году Россия уже направляла множество ракетных и беспилотных атак на электроэнергетический сектор Украины, но в последние недели она усилила атаки на газовые месторождения.
Государственный "Нафтогаз" и крупная частная энергетическая компания ДТЭК заявили, что в феврале Россия как минимум дважды атаковала и повредила их объекты.
До ударов Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Дефицит покрывался из газохранилищ.
Оператор газотранспортных систем Украины сообщает, что страна начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с тех пор объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн кубометров в сутки.
Источник и чиновники от энергетики не раскрывают текущий уровень добычи газа. Украина в основном использует газ для отопления домов и бытовых нужд.
Основные газодобывающие мощности Украины уязвимы для российских атак, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтавской области.
Источник сообщил, что запасы газа в хранилищах Украины невелики, однако при планируемом импорте и собственной добыче газа страна сможет пережить отопительный сезон, который обычно начинается в конце октября и заканчивается в апреле, без введения каких-либо ограничений для промышленности и домохозяйств.
Источник сообщил, что Украине необходимо начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26 весной, а также накопить около 13 млрд кубометров м газа. На начало текущего сезона в хранилищах Украины находилось 12,9 млрд куб. м газа.
Источник отметил, что пока неясно, какой объем газа может быть импортирован после марта, поскольку это будет зависеть от уровня местной добычи, на которую напрямую повлияет интенсивность российских ракетных ударов.
Отметим стоимость газа в Европе сейчас составляет порядка 525 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, 800 млн кубометров обойдутся Украине примерно в 420 млн долларов.