Восстановительные работы на перегоне между "Лыбидской" и "Демеевской" на завершающем этапе, - Кличко

"На завершающем этапе восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская". Сегодня начали засыпать котлован грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его креплений. Вскоре выполнят работы по благоустройству территории" на месте стройплощадки", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили прилегающие к нему участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров). Сейчас завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение", - рассказал Кличко.

Возобновление движения метро на "Теремки" ожидается в начале осени.

"Перед полноценным возобновлением движения осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения. Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что, по окончательным выводам экспертизы, к аварийной ситуации на "синей" ветке метро привели ошибки на этапе проектирования и грубые нарушения при строительстве этого участка более 10 лет назад.