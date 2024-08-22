Восстановительные работы на перегоне между "Лыбидской" и "Демеевской" на завершающем этапе, - Кличко

Наружные работы на поврежденном участке "синей" ветки метро подходят к концу, осталось сделать благоустройство территории. Внутренние работы в новой части тоннеля продолжаются, чтобы движение метро возобновилось в начале осени.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"На завершающем этапе восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская". Сегодня начали засыпать котлован грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его креплений. Вскоре выполнят работы по благоустройству территории" на месте стройплощадки", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили прилегающие к нему участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров). Сейчас завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение", - рассказал Кличко.
Возобновление движения метро на "Теремки" ожидается в начале осени.
"Перед полноценным возобновлением движения осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения. Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что, по окончательным выводам экспертизы, к аварийной ситуации на "синей" ветке метро привели ошибки на этапе проектирования и грубые нарушения при строительстве этого участка более 10 лет назад.
Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт.
Сначала власти Киева предполагали, что движение удастся возобновить летом этого года. Но прогнозы немного сместились.
После этого мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, чтодвижение поездов синей веткой планируют возобновить осенью. При этом точная дата возобновления движения остается неизвестной.
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