RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По восстановленной железной дороге в Карпатах прошел первый пассажирский поезд в Румынию

Фото: Укрзализныця осуществила первый пробный заезд на восстановленном участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Александр Белоус

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" уже провела первый пробный заезд по данному направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По данным пресс-службы, открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3.

Чистое время в пути от Рахова в румынский город Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут без учета таможенных процедур. Пограничный и таможенный контроль будет производиться на борту поезда при посадке.

"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Напомним, "Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Ее построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыУкрзализныця