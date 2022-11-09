По восстановленной железной дороге в Карпатах прошел первый пассажирский поезд в Румынию

По данным пресс-службы, открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3.

Чистое время в пути от Рахова в румынский город Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут без учета таможенных процедур. Пограничный и таможенный контроль будет производиться на борту поезда при посадке.

"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Напомним, "Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Ее построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.