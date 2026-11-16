Современные варианты лечения катаракты в Киеве: опыт британской и немецкой клиник

Что такое катаракта и почему лечение не следует откладывать?

Катаракта остается одной из самых распространенных причин потери зрения по всему миру. Болезнь развивается постепенно и связана с затуманиванием природного хрусталика глаза.

На ранних стадиях человек может заметить незначительное ухудшение зрения. С течением времени перед глазами возникает ощущение тумана, цвета теряют яркость, снижается контрастность изображения. Становится труднее читать, работать за компьютером и водить автомобиль, особенно вечером.

К сожалению, катаракту нельзя лечить каплями, таблетками или физиотерапевтическими процедурами. Единственным эффективным методом лечения является удаление затуманенного хрусталика с последующей имплантацией искусственной интраокулярной линзы.

Многие пациенты продолжают откладывать визит к офтальмологу, считая, что зрение позволяет им справляться с повседневными делами. Однако современная хирургия позволяет проводить лечение без ожидания значительного ухудшения зрения.

Операция по удалению катаракты в Киеве: больше, чем удаление хрусталика

Если несколько лет назад главной задачей хирурга было удалить катаракту и восстановить способность пациента видеть, сегодня подход существенно изменился.

Современное лечение катаракты предполагает не только восстановление прозрачности хрусталика, но и подбор решения с учетом потребностей пациента.

При планировании лечения учитываются профессиональная деятельность пациента, образ жизни, уровень зрительной нагрузки, необходимость работать за компьютером, пользоваться смартфоном, водить автомобиль и вести активную социальную жизнь.

Профессор, доктор медицинских наук Оксана Витовская (фото: eyes.ua)

Как проводится операция по удалению катаракты?

Операция по удалению катаракты относится к наиболее распространенным и хорошо отработанным хирургическим вмешательствам в офтальмологии.

Во время процедуры хирург удаляет затуманенный хрусталик через микроскопический разрез и вводит внутриглазную искусственную линзу.

Операция проводится под местной анестезией, не требует госпитализации и обычно длится всего несколько минут. Уже в день операции пациент может вернуться домой.

Восстановление обычно происходит комфортно, а большинство пациентов замечают первые улучшения зрения в течение нескольких дней после вмешательства.

От восстановления зрения к улучшению качества жизни

В течение многих лет монофокальные внутриглазные линзы являлись стандартом в хирургии катаракты, обеспечивая высококачественное зрение на расстоянии. Они остаются эффективным и надежным решением для миллионов пациентов по всему миру.

Однако развитие технологий позволило расширить возможности современной интраокулярной коррекции зрения.

Одно из таких решений - RayOne EMV от британской компании Rayner. Это инновационная линза, сочетающая преимущества современной монофокальной оптики с расширенной глубиной фокусировки, что помогает обеспечить комфортное функциональное зрение на средних расстояниях.

Почему промежуточное зрение так важно?

Современный человек ежедневно проводит много времени за компьютером, планшетом или смартфоном.

Работа с документами, использование банковских приложений, просмотр информации на приборной панели автомобиля, приготовление пищи, общение с близкими и многие другие действия происходят на среднем расстоянии.

Поэтому сегодня пациенты не просто хотят смотреть вдаль после операции. Они ждут высокого уровня зрительного комфорта в реальной жизни.

Именно поэтому при выборе искусственного хрусталика важно учитывать не только остроту зрения вдаль, но и потребности пациента в повседневной жизни.

Какую линзу выбрать для лечения катаракты?

Один из самых распространенных вопросов пациентов касается выбора искусственного хрусталика. Универсального ответа нет. Выбор интраокулярной линзы зависит от:

возраста пациента;

состояния сетчатки и зрительного нерва;

наличия сопутствующих заболеваний глаз;

профессиональной деятельности;

уровня зрительной нагрузки;

образа жизни;

ожиданий результата операции.

Поэтому выбор искусственного хрусталика должен проходить после комплексного обследования и консультации с офтальмологическим хирургом.

В Британском офтальмологическом центре и Немецкой глазной клинике тактику лечения определяют индивидуально, учитывая результаты обследования и потребности пациента.

Комплексная диагностика перед операцией

Не все пациенты знают, что успешный исход операции начинается задолго до хирургического вмешательства.

Современная подготовка к операции включает не только осмотр хрусталика, сетчатки и зрительного нерва. Большое значение имеет и состояние поверхности глаза.

Одной из наиболее распространенных проблем синдром сухого глаза. Он может проявляться следующими симптомами:

ощущение песка в глазах;

жжение;

покраснение;

дискомфорт;

быстрая зрительная усталость;

периодическое затуманивание зрения.

Часто пациенты считают эти симптомы незначительными и связывают их исключительно с возрастом или длительной работой на компьютере.

Однако синдром сухого глаза может влиять на качество зрения и точность диагностических измерений, необходимых для правильного расчета параметров искусственного хрусталика.

Современная диагностика синдрома сухого глаза и профилактическое лечение

В Британском офтальмологическом центре и Немецкой офтальмологической клинике проводится современная диагностика синдрома сухого глаза, что позволяет выявить проблему даже на ранних стадиях.

Особое внимание уделяется состоянию поверхности глаза перед хирургическим вмешательством. При необходимости пациенту назначают профилактическое лечение, чтобы подготовить глаз к процедуре. Этот подход позволяет:

повысить точность предоперационных расчетов;

оптимизировать выбор искусственного хрусталика;

улучшить качество зрения после операции;

повысить комфорт пациента в послеоперационный период;

достичь более предсказуемого результата лечения.

Британский офтальмологический центр в Киеве (фото: eyes.ua)

Сколько стоит операция по удалению катаракты в Киеве?

Стоимость лечения катаракты зависит от ряда факторов: использованных технологий, характеристик клинического случая, выбранной модели искусственного хрусталика и объема диагностики.

Поэтому эксперты рекомендуют сосредоточиться не только на стоимости операции по удалению катаракты в Киеве, но и на уровне оборудования клиники, квалификации хирурга и возможности индивидуального выбора внутриглазной линзы.

Перед началом лечения пациенту следует уточнить полный состав стоимости, включая диагностику, искусственную линзу, хирургическое вмешательство и послеоперационное сопровождение.

Почему пациенты выбирают Британский офтальмологический центр и Немецкую глазную клинику?

Британский офтальмологический центр и Немецкая глазная клиника используют современные подходы к диагностике и лечению катаракты.

В клиниках пациентам доступны:

комплексная диагностика зрения;

оценка состояния поверхности глаза;

диагностика синдрома сухого глаза;

подбор интраокулярной линзы;

расчет параметров грядущей коррекции;

сопровождение на всех этапах лечения.

Это позволяет учесть индивидуальные особенности пациента на этапах подготовки к операции и послеоперационному наблюдению.

Когда следует записаться на консультацию?

Если вы заметили ухудшение зрения, трудности с чтением, затуманивание зрения вечером, необходимость чаще менять очки или повышенную чувствительность к свету, не откладывайте обзор.

Чем раньше пациент обратится к специалисту, тем больше возможностей своевременно оценить состояние зрения, выбрать соответствующее решение и спланировать лечение.

Сейчас особенно удобное время для консультации

До конца ноября при записи через официальные сайты Британского офтальмологического центра и Немецкой глазной клиники пациенты могут воспользоваться скидкой 10% на консультацию офтальмолога.

Кроме того, до конца года в обеих клиниках сохраняются действующие цены на диагностику и хирургическое лечение катаракты.

В начале нового года клиники традиционно пересматривают стоимость услуг с учетом изменений цен на медицинские материалы, оборудование и технологии. Поэтому пациенты, планирующие лечение, могут предварительно пройти обследование, проконсультироваться со специалистом и определить дальнейшую тактику.

Не откладывайте заботу о зрении

По мере прогрессирования катаракты ухудшение зрения может ограничивать повседневную активность – от чтения и вождения авто до путешествий и работы. Современная хирургия позволяет восстановить остроту зрения и возвратиться к привычному ритму жизни.

В Киеве комплексный спектр услуг - от диагностики синдрома сухого глаза и подбора искусственного хрусталика до хирургического лечения катаракты - предоставляют профильные медицинские учреждения, в частности, Британский офтальмологический центр и Немецкая офтальмологическая клиника.

Консультацию и операционное вмешательство осуществляет команда специалистов под руководством доктора медицинских наук, профессора Оксаны Витовской. В декабре прием пациентов будет проходить по утвержденному графику с возможностью получения индивидуального плана восстановления зрения.