Восстановление откладывается: ЕБРР резко снизил прогноз рост экономики Украины в 2023 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Украины сократится почти на треть в 2022 году. Прогноз роста следующий год резко снижен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЕБРР .

Прогноз банка, что ВВП Украины упадет на 30% в этом году, не изменился по сравнению с маем. На 2023 год ЕБРР понизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже начнутся.

"Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЕБРР, экономика Украины, которая выросла на 3,4% после пандемии COVID-19 в 2021 году, после российского вторжения 24 февраля 2022 года функционировала в условиях войны.

По данным банка, хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным. Примерно 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15 процентов стали переселенцами внутри страны.

В ЕБРР отмечают, что экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

Блокада портов Россией, препятствующая экспорту сельскохозяйственной продукции, и разрушение многих предприятий по производству стали на востоке страны уничтожили две основные статьи экспорта страны, которые приносили почти половину всех довоенных экспортных доходов, напомнили в банке.

ВВП упал на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале, когда произошли самые ожесточенные и широкомасштабные боевые действия. Инфляция выросла до 23,8% в августе 2022 года из-за перебоев с поставками и резкого роста бюджетного дефицита.

Первоначальная высокая зависимость страны от денежного финансирования дефицита бюджета на фоне значительного дефицита внешнего финансирования привела к истощению валютных резервов на 20% по состоянию на июль 2022 года, несмотря на наличие контроля за движением капитала. Это побудило центральный банк повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне и провести разовую девальвацию национальной валюты на 20% в июле, отметили в ЕБРР.

С тех пор ситуация начала улучшаться, отчасти из-за увеличения притока внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате к концу августа золотовалютные резервы отыграли половину своих потерь. Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года, считают в банке.

"Однако риски для прогнозов исключительно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны",- говорится в прогнозе.