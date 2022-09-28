ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Восстановление откладывается: ЕБРР резко снизил прогноз рост экономики Украины в 2023 году

Новина українською →
Украина, Среда 28 сентября 2022 09:09
Восстановление откладывается: ЕБРР резко снизил прогноз рост экономики Украины в 2023 году Фото: ЕБРР ухудшил прогноз (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Украины сократится почти на треть в 2022 году. Прогноз роста следующий год резко снижен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЕБРР.

Прогноз банка, что ВВП Украины упадет на 30% в этом году, не изменился по сравнению с маем. На 2023 год ЕБРР понизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже начнутся.

"Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЕБРР, экономика Украины, которая выросла на 3,4% после пандемии COVID-19 в 2021 году, после российского вторжения 24 февраля 2022 года функционировала в условиях войны.

По данным банка, хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным. Примерно 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15 процентов стали переселенцами внутри страны.

В ЕБРР отмечают, что экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

Блокада портов Россией, препятствующая экспорту сельскохозяйственной продукции, и разрушение многих предприятий по производству стали на востоке страны уничтожили две основные статьи экспорта страны, которые приносили почти половину всех довоенных экспортных доходов, напомнили в банке.

ВВП упал на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале, когда произошли самые ожесточенные и широкомасштабные боевые действия. Инфляция выросла до 23,8% в августе 2022 года из-за перебоев с поставками и резкого роста бюджетного дефицита.

Первоначальная высокая зависимость страны от денежного финансирования дефицита бюджета на фоне значительного дефицита внешнего финансирования привела к истощению валютных резервов на 20% по состоянию на июль 2022 года, несмотря на наличие контроля за движением капитала. Это побудило центральный банк повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне и провести разовую девальвацию национальной валюты на 20% в июле, отметили в ЕБРР.

С тех пор ситуация начала улучшаться, отчасти из-за увеличения притока внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате к концу августа золотовалютные резервы отыграли половину своих потерь. Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года, считают в банке.

"Однако риски для прогнозов исключительно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны",- говорится в прогнозе.

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины ЕБРР
NEWS
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
DAILY
Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной