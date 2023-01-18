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Восстановление Украины должно базироваться на новой "зеленой" электроэнергии, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на "зеленой" электроэнергии, поэтому международные компании должны присоединиться к восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе круглого стола на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"ДТЭК обращается к международным компаниям с просьбой присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины. Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на новой зеленой электроэнергии, ускоряя таким образом энергетический переход в ЕС", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что увеличение мощностей украинской "зеленой" энергетики до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей.

Он добавил, что в случае увеличения мощностей ВИЭ, 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в Евросоюз в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

"Таково наше видение энергетического сектора Украины до 2030 года. Таким образом, Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет лидером по построению современной "зеленой" энергетики и создаст на ее основе децентрализованную энергосистему.

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ДТЭК