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Восстановление быстрее разрушения. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 23:30
Восстановление быстрее разрушения. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы Фото: темпы обновлений энергосистемы превышают темпы разрушения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Темпы восстановления энергосистемы Украины быстрее ее разрушения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время.

"Даже могу сказать, что судя по темпам восстановления, оно быстрее темпов разрушений. Это все может измениться конечно же, поэтому не будем расслабляться. Но, если все будет идти как сейчас, то все будет меняться к лучшему", - сообщил Кудрицкий. .

Напомним, что самая плохая ситуация с электричеством фиксируется в Одесской области и местах, где ведутся боевые действия. Также в этот список присоединяется и Харьковская область.

Добавим, как рассказали в Кабмине, в результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и около 20 энергоблоков ТЭС.

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