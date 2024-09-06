Восстановление энергообъектов после атаки 26 августа продолжается, привлечены дополнительные ресурсы, - Галущенко

"Восстанавливаемые работы после последней атаки еще продолжаются. Однако ситуация ощутимо улучшилась. Дефицит мощности в системе уменьшился, соответственно графики отключений стали менее жесткими. В ближайшие дни ситуация улучшится, однако это будет зависеть от того, будут ли новые массированные удары или нет", - отметил министр.

По его словам, враг практически каждый день атакует энергетические объекты. А атака 26 августа стала самой массированной за все время.

Министр энергетики воздержался от конкретных прогнозов по ситуации с отключениями из-за постоянной угрозы повторных массированных ударов.

"Уверяю вас, энергетики и все соответствующие службы работают и в день и ночью. Есть четкий план и график выполнения работ, которого мы придерживаемся. Результаты этой работы я убежден каждый из нас уже чувствует. Однако в любой момент новая атака может снова привести к серьезным проблемам", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, в Украине после массированных обстрелов 26 августа ежедневно действуют графики отключений света.

С тех пор ограничения электроснабжения стали менее жесткими. В частности, сегодня, 5 сентября, одновременно отключают только одну очередь.

При этом Центр противодействия дезинформации предупредил, что по оптимистическому сценарию зимой в среднем света не будет около 12 часов в сутки.