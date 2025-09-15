Для восстановления доверия инвесторов нужны гарантии безопасности и доступ к европейским рынкам, - Метинвест

По его словам, война существенно осложнила работу компании: добыча и выплавка стали сократились, а доверие клиентов и инвесторов находится под давлением. Но Метинвест продолжает инвестировать в Украину даже сейчас, хотя масштабы этих инвестиций ограничены.

"Сегодня главный вопрос - это безопасность. Украине нужны гарантии безопасности инвестиций, чтобы восстановить доверие и привлечь капитал. Вторая критически важная задача - открытость рынков, прежде всего европейского", - подчеркнул Рыженков.

Он отметил, что благодаря восстановлению Черноморского торгового маршрута удалось нарастить экспорт и восстановить производство до 65-70% от довоенного уровня. "Будущее может выглядеть чрезвычайно оптимистично. Украина имеет большие запасы редких минералов, что открывает большие перспективы для сотрудничества, в частности с США. Но это возможно только после завершения войны", - добавил Рыженков.