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Восстановление деоккупированных территорий Херсонской области: в ОВА рассказали детали

Фото: Восстановление деоккупированных территорий Херсонской области продолжается
Автор: Олег Васкив

На освобожденных территориях Херсонской области люди уже получают гуманитарную помощь и денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Там также работают спасатели, правоохранители и взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Продолжаем работать над восстановлением деоккупированных населенных пунктов", - отметил чиновник.

Янушевич рассказал, что местные жители получают гуманитарную помощь.

"Вчера (12 октября - ред.) более 1600 продуктовых наборов доставили жителям населенных пунктов Новоалександровской, Нововоронцовской и Высокопольской тергромад", - указал глава ОВА.

По его словам, также продолжается выплата средств от Красного Креста. Единоразовую денежную помощь получили еще 210 жителей Каменного, Карьерного, Первомайского и Белого Криницы. Общая сумма выплат - 252 тысячи гривен.

Энергетики восстанавливают поврежденные электролинии, питающие Нововоронцовку и Высокополье. Работы продолжаются и вскоре в домах жителей этих селений появится свет.

Специалисты стабилизировали мобильную связь в Миролюбовке, также проведены подготовительные работы по восстановлению покрытия в Михайловке.

В селах Высокополье, Большая Александровка и Архангельское заработали мобильные отделения "Новой Почты".

На деоккупированных территориях работают и спасатели. За прошедшие сутки их привлекли для одного выезда. Специалисты ГСЧС помогли подвезти техническую воду для жителей Нововоронцовки.

Кроме этого, к работе в уволенных населенных пунктах привлечены 265 полицейских. За прошедшие сутки правоохранители задокументировали 7 преступлений по фактам нарушения правил и обычаев ведения войны армией РФ

"Взрывотехники за прошедшие сутки совершили 8 выездов. Обследованы территории площадью 8 гектаров. Изъято 42 взрывоопасных предмета, из которых 25 - уничтожено", - добавил глава ОВА.

Напомним, украинские защитники деоккупировали уже 75 населенных пунктов в Херсонской области.

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