Восстановление деоккупированных территорий Херсонской области: в ОВА рассказали детали

На освобожденных территориях Херсонской области люди уже получают гуманитарную помощь и денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Там также работают спасатели, правоохранители и взрывотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Продолжаем работать над восстановлением деоккупированных населенных пунктов", - отметил чиновник.
Янушевич рассказал, что местные жители получают гуманитарную помощь.
"Вчера (12 октября - ред.) более 1600 продуктовых наборов доставили жителям населенных пунктов Новоалександровской, Нововоронцовской и Высокопольской тергромад", - указал глава ОВА.
По его словам, также продолжается выплата средств от Красного Креста. Единоразовую денежную помощь получили еще 210 жителей Каменного, Карьерного, Первомайского и Белого Криницы. Общая сумма выплат - 252 тысячи гривен.
Энергетики восстанавливают поврежденные электролинии, питающие Нововоронцовку и Высокополье. Работы продолжаются и вскоре в домах жителей этих селений появится свет.
Специалисты стабилизировали мобильную связь в Миролюбовке, также проведены подготовительные работы по восстановлению покрытия в Михайловке.
В селах Высокополье, Большая Александровка и Архангельское заработали мобильные отделения "Новой Почты".
На деоккупированных территориях работают и спасатели. За прошедшие сутки их привлекли для одного выезда. Специалисты ГСЧС помогли подвезти техническую воду для жителей Нововоронцовки.
Кроме этого, к работе в уволенных населенных пунктах привлечены 265 полицейских. За прошедшие сутки правоохранители задокументировали 7 преступлений по фактам нарушения правил и обычаев ведения войны армией РФ
"Взрывотехники за прошедшие сутки совершили 8 выездов. Обследованы территории площадью 8 гектаров. Изъято 42 взрывоопасных предмета, из которых 25 - уничтожено", - добавил глава ОВА.
Напомним, украинские защитники деоккупировали уже 75 населенных пунктов в Херсонской области.
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