Восстановление деоккупированных территорий Херсонской области: в ОВА рассказали детали

"Продолжаем работать над восстановлением деоккупированных населенных пунктов", - отметил чиновник.

Янушевич рассказал, что местные жители получают гуманитарную помощь.

"Вчера (12 октября - ред.) более 1600 продуктовых наборов доставили жителям населенных пунктов Новоалександровской, Нововоронцовской и Высокопольской тергромад", - указал глава ОВА.



По его словам, также продолжается выплата средств от Красного Креста. Единоразовую денежную помощь получили еще 210 жителей Каменного, Карьерного, Первомайского и Белого Криницы. Общая сумма выплат - 252 тысячи гривен.



Энергетики восстанавливают поврежденные электролинии, питающие Нововоронцовку и Высокополье. Работы продолжаются и вскоре в домах жителей этих селений появится свет.



Специалисты стабилизировали мобильную связь в Миролюбовке, также проведены подготовительные работы по восстановлению покрытия в Михайловке.



В селах Высокополье, Большая Александровка и Архангельское заработали мобильные отделения "Новой Почты".



На деоккупированных территориях работают и спасатели. За прошедшие сутки их привлекли для одного выезда. Специалисты ГСЧС помогли подвезти техническую воду для жителей Нововоронцовки.



Кроме этого, к работе в уволенных населенных пунктах привлечены 265 полицейских. За прошедшие сутки правоохранители задокументировали 7 преступлений по фактам нарушения правил и обычаев ведения войны армией РФ



"Взрывотехники за прошедшие сутки совершили 8 выездов. Обследованы территории площадью 8 гектаров. Изъято 42 взрывоопасных предмета, из которых 25 - уничтожено", - добавил глава ОВА.