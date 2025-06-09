Восстановление агросектора в Украине требует перезагрузки: Шуляк назвала стратегии

По ее словам, именно они имеют непосредственное влияние на сельское хозяйство, но не пересекаются между собой. В то же время, как считает Шуляк, необходимо инвентаризировать землю, мощности по человеческому ресурсу и проблемы сектора, а также создать интегрированную цифровую карту поддержки.

"Все это является частью успешных практик развития сельскохозяйственной сферы, которые применяются в ЕС. Но их механический перенос в случае Украины не сработает", - отмечает она.

Во время панельной дискуссии "Сельское развитие: советская утопия или задача от ЕС" на Agro Ukraine Summit, организованном Всеукраинской ассоциацией громад совместно с Mercy Corps, парламентарий отметила - ряд европейских практик развития агросектора, безусловно, следует перенять и адаптировать. В частности, единое окно для громады, бизнеса и фермеров. В то же время, нужно учесть, что в Европе все работает иначе.

Описание главных стратегий

По словам Шуляк, Украина имеет три государственные стратегии, касающиеся развития регионов, малого и среднего бизнеса и сельских территорий. Но вместо слаженной работы этих документов имеем три параллельных трека, которые не взаимодействуют между собой.

"У нас есть три стратегии - регионального развития до 2027 года, развития сельских территорий до 2040 года, а также стратегия малого и среднего бизнеса Но это не оркестр. Это три сольных выступления. А должно быть слаженное звучание, что означает необходимость интегрировать эти документы, синхронизировать их цели, мероприятия и оценки результатов для эффективной политики развития села", - отметила Шуляк.

Она добавила, что европейский подход, который может стать для Украины "настольной книгой", основывается именно на едином окне поддержки. Независимо от того, кто подается - община, фермер или бизнес, он видит все доступные инструменты поддержки, примеры реализованных проектов и может выбрать наиболее релевантное решение. Именно такое единое цифровое окно, считает Шуляк, должно быть создано и в Украине.

"Чтобы малый фермер четко понимал, где именно и за какие средства он может получить поддержку. А громада - какие механизмы предусмотрены именно для нее", - объяснила она.

При этом парламентарий подчеркнула, что адекватной практикой для заимствования может быть и европейский опыт по разработке целей развития сельских территорий. В частности в части проведения публичных консультаций во время нее.

При разработке таких целей в ЕС проводили проводили чрезвычайно масштабные публичные консультации, к которым привлекались не только фермеры и представители бизнеса, не только представители власти, а и научное сообщество и исследователи, поскольку для развития сельских территорий очень важно развитие инноваций", - пояснила Шуляк.

Закон о публичных консультациях в Украине

В Украине, добавила нардеп, недавно приняли закон о публичных консультациях и для того, чтобы наработать лучшие политики в сфере сельского развития, такие публичные консультации уже сейчас можно проводить для того, чтобы объединить, во-первых, все министерства, во-вторых, бизнес, в-третьих фермеров, ученых и тому подобное.

В то же время Шуляк подчеркнула: механический перенос европейских практик в случае Украины не сработает. Украинский контекст требует адаптаций - решений, которые учитывают войну и ее негативные последствия для сельскохозяйственной отрасли. В частности, чрезвычайно большие площади заминированных сельскохозяйственных земель, тот факт, что часть сельскохозяйственных земель находится во временной оккупации, а другая часть по разным экологическим факторам уже не может выполнять ту функцию, которую нужно.

Отдельное внимание - инвентаризации

По словам Шуляк, во многих общинах до сих пор нет даже базовых топографических карт. Поэтому первым шагом должна стать цифровая карта ресурсов, проблем и потенциала. Она должна стать основой для пространственного планирования, программ восстановления и конкретных государственных решений. Кроме того, нужно внедрить независимую оценку эффективности государственных программ поддержки громад и сельского бизнеса: что работает, а что - нет.

Способность местного самоуправления

Еще один вызов, по ее словам, это способность местного самоуправления. Многие громады просто не готовы реализовывать даже небольшие проекты. Выход - в масштабной образовательной программе для представителей местной власти: научить их работать по европейским стандартам и создать командный подход вместо вертикали обращений и жалоб.

"Село - не менее важное звено, это точка, где проблемы появляются первыми. Если мы не соберем эту систему воедино сейчас - потом будет поздно. Не из-за провала стратегии, а из-за потери самого ценного - людей, земли, времени", - резюмировала Елена Шуляк.