Восстановление агросектора в Украине требует перезагрузки: Шуляк назвала стратегии

Для восстановления агросектора Украине нужно интегрировать между собой три главные государственные стратегии. Речь идет о стратегии регионального развития, стратегии развития малого и среднего бизнеса и стратегии развития сельских территорий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
По ее словам, именно они имеют непосредственное влияние на сельское хозяйство, но не пересекаются между собой. В то же время, как считает Шуляк, необходимо инвентаризировать землю, мощности по человеческому ресурсу и проблемы сектора, а также создать интегрированную цифровую карту поддержки.
"Все это является частью успешных практик развития сельскохозяйственной сферы, которые применяются в ЕС. Но их механический перенос в случае Украины не сработает", - отмечает она.
Во время панельной дискуссии "Сельское развитие: советская утопия или задача от ЕС" на Agro Ukraine Summit, организованном Всеукраинской ассоциацией громад совместно с Mercy Corps, парламентарий отметила - ряд европейских практик развития агросектора, безусловно, следует перенять и адаптировать. В частности, единое окно для громады, бизнеса и фермеров. В то же время, нужно учесть, что в Европе все работает иначе.
По словам Шуляк, Украина имеет три государственные стратегии, касающиеся развития регионов, малого и среднего бизнеса и сельских территорий. Но вместо слаженной работы этих документов имеем три параллельных трека, которые не взаимодействуют между собой.
"У нас есть три стратегии - регионального развития до 2027 года, развития сельских территорий до 2040 года, а также стратегия малого и среднего бизнеса Но это не оркестр. Это три сольных выступления. А должно быть слаженное звучание, что означает необходимость интегрировать эти документы, синхронизировать их цели, мероприятия и оценки результатов для эффективной политики развития села", - отметила Шуляк.
Она добавила, что европейский подход, который может стать для Украины "настольной книгой", основывается именно на едином окне поддержки. Независимо от того, кто подается - община, фермер или бизнес, он видит все доступные инструменты поддержки, примеры реализованных проектов и может выбрать наиболее релевантное решение. Именно такое единое цифровое окно, считает Шуляк, должно быть создано и в Украине.
"Чтобы малый фермер четко понимал, где именно и за какие средства он может получить поддержку. А громада - какие механизмы предусмотрены именно для нее", - объяснила она.
При этом парламентарий подчеркнула, что адекватной практикой для заимствования может быть и европейский опыт по разработке целей развития сельских территорий. В частности в части проведения публичных консультаций во время нее.
При разработке таких целей в ЕС проводили проводили чрезвычайно масштабные публичные консультации, к которым привлекались не только фермеры и представители бизнеса, не только представители власти, а и научное сообщество и исследователи, поскольку для развития сельских территорий очень важно развитие инноваций", - пояснила Шуляк.
В Украине, добавила нардеп, недавно приняли закон о публичных консультациях и для того, чтобы наработать лучшие политики в сфере сельского развития, такие публичные консультации уже сейчас можно проводить для того, чтобы объединить, во-первых, все министерства, во-вторых, бизнес, в-третьих фермеров, ученых и тому подобное.
В то же время Шуляк подчеркнула: механический перенос европейских практик в случае Украины не сработает. Украинский контекст требует адаптаций - решений, которые учитывают войну и ее негативные последствия для сельскохозяйственной отрасли. В частности, чрезвычайно большие площади заминированных сельскохозяйственных земель, тот факт, что часть сельскохозяйственных земель находится во временной оккупации, а другая часть по разным экологическим факторам уже не может выполнять ту функцию, которую нужно.
По словам Шуляк, во многих общинах до сих пор нет даже базовых топографических карт. Поэтому первым шагом должна стать цифровая карта ресурсов, проблем и потенциала. Она должна стать основой для пространственного планирования, программ восстановления и конкретных государственных решений. Кроме того, нужно внедрить независимую оценку эффективности государственных программ поддержки громад и сельского бизнеса: что работает, а что - нет.
Еще один вызов, по ее словам, это способность местного самоуправления. Многие громады просто не готовы реализовывать даже небольшие проекты. Выход - в масштабной образовательной программе для представителей местной власти: научить их работать по европейским стандартам и создать командный подход вместо вертикали обращений и жалоб.
"Село - не менее важное звено, это точка, где проблемы появляются первыми. Если мы не соберем эту систему воедино сейчас - потом будет поздно. Не из-за провала стратегии, а из-за потери самого ценного - людей, земли, времени", - резюмировала Елена Шуляк.
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