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Возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень тяжело" из-за угроз РФ, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США вместе с партнерами работают над возобновлением поставок зерна из Украины, однако сделать это будет "очень и очень тяжело", ведь РФ угрожает уничтожать гражданские корабли в Черном море.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Он отметил, что в настоящее время Америка и партнеры рассматривают другие варианты экспорта зерна, потому что восстановить коммерческие морские перевозки будет "очень и очень тяжело".

"Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать потерянные объемы, которые прекратились с этой инициативой, через другие пути. Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что РФ прямо угрожает нападениями на корабли, которые будут заходить в украинские порты.

"Только вчера они провели обучение, которое намеренно обнародовали, где они симулировали атаку на корабль. Что это говорит вам об их намерениях? Что это говорит вам об отсутствии какого-либо элементарного приличия, когда дело доходит до доставки еды туда, куда нужно?" - заявил Блинкен.

Выход РФ из "зернового соглашения"

17 июля из-за якобы "неисполнения требований" Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Однако следует отметить, что РФ сама блокировала работу портов и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Кроме этого, Минобороны РФ заявило, что будет расценивать любые корабли, которые заходят в украинские порты, привлеченные к войне. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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