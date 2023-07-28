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На самой низкой точке. В Гватемале рассказали об отношениях с Россией

Фото: министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Отношения Гватемалы с Россией находятся "на самой низкой точке". Причиной тому является вторжение страны-агрессора на территорию Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро интервью РБК-Украина.

"Когда нам стало известно о войне и все, что произошло, мы отозвали нашего посла в столицу. Так что это также символ самой низкой точки наших отношений с Россией", - сказал Букаро.

Он напомнил, что многие замороженные OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, - ред.) активов и средств, которые Россия имеет в разных странах, особенно в горнодобывающем секторе, были затронуты санкциями. И Гватемала тоже присоединилась к ограничениям против страны-агрессора.

"Так что мы также смогли сделать это возможным. Это не против народа России как такового, а происходит из-за решения ее правительства. Так что наши отношения сейчас на самой низкой точке", - отметил глава МИД Гватемалы.

Отношения Гватемалы и Украины

Напомним, недавно министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро прибыл в Киев с рабочим визитом, где встретился с первой заместительницей главы МИД Украины Эминой Джапаровой. Они обсудили подготовку третьего саммита "Крымской платформы" и шаги по реализации формулы мира президента Владимира Зеленского.

Украина рассчитывает привлечь к формуле мира наибольшее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

Недавно Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи, в ходе которых они обсудили форматы саммита Украина - Латинская Америка.

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