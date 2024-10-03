В Вене вышли на протесты из-за угрозы прихода ультраправых к власти

По данным издания, на улице Рингштрассе собралось от 15 до 17 тысяч человек, после чего они отправились в здание парламента Австрии.

Участники протеста держали плакаты с надписями "Голосование за FPO - это 1940 год" и "Ненависть - это не мнение".

"FPO является проблемой безопасности для Австрии, в том числе и на международном уровне", - сказал соорганизатор марша Марти Губер.

Отметим, что традиция четверговых демонстраций против ультраправых в Австрии была введена еще в 2000 году. Тогда после инаугурации первой коалиции Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии собралось более 150 тысяч человек.

Через 18 лет протесты возродились под лозунгом "Снова четверг", когда было утверждено правительство во главе с Себастьяном Курцем и вицеканцлером от ультраправых Гайнцом-Кристианом Штрахе.