Откажутся от кондиционеров: Кабмин дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии

"Работаем над тем, чтобы уменьшить потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Кроме того, аналогичные шаги было рекомендовано сделать правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам. Местным властям - ограничить уличное освещение.

«Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности», - отметил премьер.

Однако он рассказал, что исключением будет использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

Отключение света в Украине

Из-за целенаправленных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины энергетики были вынуждены ввести графики отключения света. Однако из-за превышения лимитов использования электроэнергии также периодически вводятся аварийные отключения.

На фоне этого украинцев просят более ответственно относиться к потреблению электричества - по возможности не использовать кондиционеры, а домашними делами заниматься не в пиковые часы нагрузки.

В пятницу, 7 июня, свет в Украине планируется выключать по графику в течение всего дня. Однако в случае выхода за установленные лимиты – возможны аварийные отключения.

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