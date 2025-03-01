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Отказались воевать. В России более 100 солдат устроили бунт

Россия, Суббота 01 марта 2025 18:54
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Отказались воевать. В России более 100 солдат устроили бунт Фото: в России более 100 солдат устроили бунт (Facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Катерина Черніговець

В России военнослужащие устроили бунт, потому что не хотели ехать на войну в Украину. Но их смогли насильно отправить в оккупированный Луганск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского издания ASTRA.

По сообщению ASTRA, более 100 российских военнослужащих 28 февраля насильно посадили в автобусы и доставили из военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области в Екатеринбург. Там их разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.

Источники канала рассказывают, что военные хотели написать рапорт об отказе продолжать службу и пытались вызвать на место следователей. Но их попытались посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но они устроили бунт.

На видео, которое есть у ASTRA, слышны крики и ругань, кто-то предлагает "вскрывать вены" и требует вызвать скорую.

"Просто сейчас нас хотят отправить в Украину - на смерть. Мы просим, чтобы нас осудили, но никто не предоставляет такой возможности. Мы просим нас поддержать, мы не хотим просто умирать. У кого-то дети, у нас инвалиды здесь, все раненые, больные. Это произвол", - заявили солдаты на одном из видео.

28 февраля на запланированный рейс военных посадить не смогли. Але 1 марта их отправили в Ростов, а затем посадили в автобусы в Луганск.

Напомним, что в конце 2024 года на временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди российских солдат. Для борьбы с этим командование использовало заградительные отряды.

Причиной побега и случаев нанесения себе увечья является их нежелание умирать из-за амбиций российского диктатора Владимира Путина.

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