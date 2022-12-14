Отмывал российские деньги. На Канарах задержан главный подозреваемый по делу Магнитского

Как отмечается в информации Европола, который предоставил расследованию специализированную поддержку, на Канарских островах задержан главный подозреваемый по делу Магнитского. Этот человек был центральным звеном в преступной схеме, занимавшейся отмыванием "грязных" российских денег через испанскую недвижимость.

В целом, как сообщило европейское ведомство, из государственного бюджета РФ было украдено и отмыто 219 млн евро, которые преступная группировка провела через европейские банковские счета и отправила в Испанию для покупки там недвижимости. В настоящее время здесь конфисковано 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро.

Как подчеркивает Европол, испанские следователи смогли узнать, как часть похищенных средств оказалась вложенной в испанскую недвижимость. "Грязные" деньги либо отправлялись на банковские счета российских граждан, якобы проживавших в Испании и покупавших недвижимость, либо переводились испанским агентствам недвижимости с тесными связями с российской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

"Была идентифицирована группа лиц - все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности", - сообщили в Гааге.

Относительно дела Магнитского, Европол напоминает, что его название происходит от имени российского налогового юриста Сергея Магнитского, умершего в российской тюрьме в 2009 году после того, как раскрыл массовое налоговое мошенничество, совершенное российскими фискалами.