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Отмывал российские деньги. На Канарах задержан главный подозреваемый по делу Магнитского

Фото: Европол объявил о задержании на Канарах главного подозреваемого по делу Магнитского (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Испанские следователи установили группу россиян и ряд подставных фирм, причастных к делу Магнитского, а также задержали главного подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европол.

Как отмечается в информации Европола, который предоставил расследованию специализированную поддержку, на Канарских островах задержан главный подозреваемый по делу Магнитского. Этот человек был центральным звеном в преступной схеме, занимавшейся отмыванием "грязных" российских денег через испанскую недвижимость.

В целом, как сообщило европейское ведомство, из государственного бюджета РФ было украдено и отмыто 219 млн евро, которые преступная группировка провела через европейские банковские счета и отправила в Испанию для покупки там недвижимости. В настоящее время здесь конфисковано 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро.

Как подчеркивает Европол, испанские следователи смогли узнать, как часть похищенных средств оказалась вложенной в испанскую недвижимость. "Грязные" деньги либо отправлялись на банковские счета российских граждан, якобы проживавших в Испании и покупавших недвижимость, либо переводились испанским агентствам недвижимости с тесными связями с российской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

"Была идентифицирована группа лиц - все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности", - сообщили в Гааге.

Относительно дела Магнитского, Европол напоминает, что его название происходит от имени российского налогового юриста Сергея Магнитского, умершего в российской тюрьме в 2009 году после того, как раскрыл массовое налоговое мошенничество, совершенное российскими фискалами.

Недавно РБК-Украина сообщало о задержании совместными усилиями 11 стран 44 человек из одной из опасных криминальных сетей в Европейском союзе.

Напомним, летом в Украине СБУ ликвидировала международную преступную группировку, которая контролировалась Россией. Ее члены занимались наркобизнесом и собирали разведданные.

Кроме того, мы писали о попытке российского олигарха с помощью украинской прокуратуры возместить свои убытки.

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