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Эхо Евро-2024. УЕФА выписал штрафы в ряде сборных по итогам турнира

Фото: Мирлинд Даку поскандировал оскорбительные лозунги с албанскими фанатами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал семь национальных федераций из-за выходок болельщиков во время чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Австрия, Албания, Румыния, Сербия, Словения, Венгрия и Хорватия наказаны за неподобающее поведение фанатов. УЕФА выписала штрафы за "расистское и дискриминационное поведение болельщиков".

Самый большой штраф получила Хорватия – 50 тысяч евро. Далее разместилась Румыния (40 тысяч), а Албания, Сербия, Словения и Венгрия заплатят по 30 тысяч в евровалюте. Самый маленький штраф получила Австрия (20 тысяч).

Дополнительно каждая из футбольных федераций получила запрет на продажу билетов болельщикам. Ограничение относится к следующему выездному поединку под эгидой УЕФА. Правда, для Австрии, Албании, Словении и Венгрии ограничение стало условным, а испытательный срок составил два года.

Триумф Испании на Евро-2024

"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.

Испанские футболисты четвертый раз в истории триумфовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).

На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф же испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).

К слову, ранее составили список рекордов Ямала на Евро-2024.

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