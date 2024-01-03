Оттепель придет в Украину завтра, но не везде. В каких регионах останутся "минусы"

Завтра, 4 января, большую часть территории Украины накроет оттепель. Правда, все же останутся регионы, где "минусы" еще задержатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"И хотя ночью на севере, востоке, частично в центре Украины еще задержится холодная погода, однако морозы начнут ослабевать и в течение четверга вся территория Украины будет принадлежать теплой погоде", - рассказала она.

По словам Диденко, ожидается +3...+7 градусов, на юге и юго-западе +6...+12 градусов.

"И только на крайнем севере и северо-востоке еще не успеет теплая воздушная масса туда быстренько добраться, там предполагается от -2...+2 градусов", - отметила синоптик.

Кроме того, согласно прогнозу, повсюду в четверг будет преобладать как не влажная, так облачная погода, снег будет переходить в мокрый снег и дождь. В частности, в Киеве 4 января ночью 0...-2 градусов, днем +3...+6 градусов, пройдет дождь.

Прогноз на ближайшие дни

5 и 6 января в Украине еще задержится сравнительно теплая погода. А 7-8 января снова ожидается понижение температуры воздуха.

"Такие заливы холода в дальнейшем вероятны, однако морозные визиты будут в Украину непродолжительными. Не успеем замерзнуть, как снова оттепель придет нас поддержать", - отметила синоптик.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.