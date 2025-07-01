Эти 4 знака Зодиака притягивают удачу как магнит: кто в списке?
Некоторые знаки Зодиака находятся под особой защитой Вселенной - им везет во всем: легко даются победы, деньги приходят в нужный момент, а важные события часто складываются так, как им необходимо.
Какие четыре знака Зодиака считают самыми везучими, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Телец
Тельцы обладают врожденным чутьем на выгодные возможности. Они редко рискуют без надобности, но как только принимают решение, удача становится на их сторону.
Особенно везет им в финансовых вопросах: деньги любят Тельцов. Их упорство и умение ждать делают их настоящими магнитами для успеха.
Лев
Львы - любимцы Вселенной. Их магнетизм, уверенность и яркая энергетика привлекают не только людей, но и счастливые события.
Львы часто оказываются в центре внимания, и даже в сложных ситуациях удача помогает им выходить победителями. Им везет в карьере, любви и даже случайных шансах.
Стрелец
Стрельцы - настоящие любимцы судьбы. Их оптимизм, авантюризм и вера в лучшее помогают им буквально приворожить удачу.
Путешествия, новые знакомства, рискованные идеи - все это часто оборачивается для них неожиданным успехом. Удача идет рядом со Стрельцами, когда они следуют за своей мечтой.
Весы
Весы - знаки гармонии, и Вселенная часто дарит им приятные сюрпризы. Их умение обрести баланс и избегать конфликтов помогает им оказываться в выигрышных ситуациях.
Даже когда другие теряют равновесие, Весы каким-то образом уклоняются от проблем и уходят дальше. Удача любит их легкость и дипломатичность.
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