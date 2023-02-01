Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников

Первый день февраля ознаменовался серией обысков у чиновников различного ранга украинской власти – от киевской налоговой до Министерства обороны. Кроме того, силовики наведались к олигарху Игорю Коломойскому, экс-министру внутренних дел Арсену Авакову и нардепу от экс-ОПЗЖ Вадиму Столару.

С чем связана возросшая активность работы украинских правоохранителей, является ли это продолжением курса, взятого на прошлой неделе Банковой, – разбиралось РБК-Украина.

Лютый февраль

Прошлая неделя прошла под знаком громких кадровых перестановок – после нескольких имиджевых скандалов уволился замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об уходе после скандала с закупками продуктов для армии.

Президент Владимир Зеленский также подписал ряд указов об увольнении глав областных военных администраций. И это не говоря об отставке попавшегося на взятке замминистра регионального развития Василия Лозинского и нескольких менее заметных чиновниках, оставшихся без работы. Собеседники РБК-Украина утверждали, что это только начало и оказались правы.

Утром 1 февраля в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в налоговой Киева. Позже эту информацию подтвердили в самом ГБР. Ведомство сообщило, что разоблачило руководительницу налоговой Оксану Датий на многомиллионных схемах – во время обысков у нее изъяли 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен, элитные часы, автомобили и так далее.

Кадр с обысков Оксаны Датий (фото: пресс-служба ГБР)

Через полчаса выяснилось, что следственные действия у начальницы налоговой лишь открыли "сезон" обысков и подозрений. Параллельно с ними сотрудники ГБР обыскивали дом олигарха Игоря Коломойского в Днепропетровской области. Действия проводились в рамках дела о махинациях в компаниях "Укртратнафта" и "Укрнафта". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен.

Стоит отметить, что следственные действия в отношении Коломойского проходили уже неоднократно и без каких-то видимых для него последствий. Впрочем, информированный собеседник РБК-Украина еще в декабре говорил, что в обозримом будущем у олигарха появятся действительно серьезные проблемы, вплоть до помещения под стражу. Но пока, очевидно, об этом речь не идет.

Кадры обысков у Коломойского (фото взяты из сети)

Вдобавок под "каток" правоохранителей попали бывшие и действующие чиновники Министерства обороны – обыски прошли у ушедшего из ведомства Шаповалова, у бывшего замдиректора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, у действующего сотрудника ведомства, чью фамилию не стали обнародовать. На этом фоне в соцсетях и нескольких СМИ даже появилась информация о якобы возможной отставке министра Алексея Резникова, что, впрочем, не смогли подтвердить источники РБК-Украина во власти. Еще один его заместитель – Александр Лиев сообщил, что также, как и Шаповалов, подал заявление об отставке.

В Офисе генпрокурора на этом не остановились – под их процессуальным руководством правоохранители объявили о подозрении бывшему министру энергетики Игорю Насалику, и.о. первого заместителя главы правления "Укртатнафта" и чиновнику Одесской ОВА, который, по утверждению следствия, "погорел" на взятке в 40 тысяч долларов.

1 февраля стало днем кадровых перестановок и для Государственной таможенной службы. С должности уволили и.о. главы службы Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Щуцкого, а также отстранили Руслана Черкасского. В ведомство сразу же назначили временного руководителя, им стал заместитель главы ГТС Сергей Звягинцев. Причем, по словам собеседников, кадровые перестановки на Таможне готовились за несколько дней до принятия решений и, вероятно, с прицелом на то, чтобы провести их в одном время вместе с резонансными обысками.

Отдельно прошли неожиданные обыски у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Они не были связаны с общими "антикоррупционными" подозрениями. Речь шла о договорах на закупку вертолетов Super Puma, на одном из которых 18 января разбилось руководство МВД.

Кадр с обысков (фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Февральскую активность с обысками комментировали как сами правоохранители, так и нардепы, приправляя свои заявления легким пафосом. В основном их оценка ситуации сводилась к тому, что это только начало и останавливаться намерения нет. Примерно об этом и написал генпрокурор Андрей Костин, добавив, что наступили "новые времена".

"Украина идет по европейскому пути и не свернет с него. Власть предусматривает ответственность. Если вы не согласны жить по Закону, это будет уголовная ответственность", – процитировали Костина в ОГП.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк подчеркнул, что массовые обыски – это удар по внутреннему врагу. "Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!" – подчеркнул он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил свои же слова о "весенних посадках" и добавил, что страна будет меняться, хотят ли этого старожилы в провластных кабинетах или нет. "Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – добавил нардеп.

Курс на антикоррупцию

Общую тенденцию к переменам в Украине, конечно, задает война. Не только сами украинцы стали еще более придирчиво относиться к действиям властей – на них обратили особое внимание западные союзники. Здесь логика простая – сегодня для удержания экономики и социальной сферы на плаву и успешной борьбы с российскими агрессорами европейские и американские партнеры обеспечивают Украину как оружием, так и финансами.

Прошлая неделя, запомнившаяся громкими увольнениями и разбирательствами, стала лишь началом "чисток" всех уровней власти – от топ-истеблишмента до рядовых чиновников. Можно предположить, что Офис президента пытается соответствовать требованиям Запада, но здесь включаются и другие факторы.

К примеру, запрос общества на перемены и общее желание доводить регулярные коррупционные скандалы до логического завершения – когда виновные садятся в тюрьму. И, собственно, сам институт репутации, который, как говорят во власти, наконец-то начинает работать – увольнение Шаповалова, ответственного за госзакупки Минобороны стало показательным.

Западные партнеры, по утверждению собеседников РБК-Украина, не указывают напрямую, кого увольнять, а кому вручать подозрение. По мнению нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, в США хотят видеть результаты заданной войной тенденции – борьбы с коррупцией в массовых масштабах, но пофамильно называть никого не станут.

Вопреки распространенным мифам, западные партнеры Украины и правда довольно редко озвучивают украинским коллегам конкретные фамилии чиновников, которых для общего блага стоило бы, например, уволить.

"Это абсурд. Не сидят американцы и не говорят: "Давайте у того обыски проводить, у этого". Американцы могут видеть проблемы, могут говорить: "Или есть борьба с коррупцией, или деньги налогоплательщиков мы сюда давать не будем". Они будут нести ответственность перед американским народом. Они сигналы дают, но не о фамилиях. Это точно не так работает", – говорит Гончаренко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, речь идет о продолжении борьбы с "внутренними врагами", о чем напрямую сказал и сам руководитель СБУ. Обыски у нардепа от экс-ОПЗЖ Вадима Столара иллюстрируют этот нарратив, так же, как и следственные действия в киевской налоговой.

Безусловно, западные партнеры в первую очередь заинтересованы в прозрачной деятельности оборонных ведомств, поэтому, по мнению нардепа от "Слуги народа", члена комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максима Бужанского, подозрения "топам" министерства – правильный шаг, который показывает твердые намерения украинской власти бороться с коррупцией.

"Я думаю, когда наши партнеры говорят нам, что нам нужно усилить борьбу с коррупцией, их больше интересует то, что непосредственно происходит в министерствах и на местах прямо сейчас. В связи этим, важный шаг – это подозрения, которые были вручены замминистра и начальникам департамента Минобороны", – сказал Бужанский РБК-Украина.

Однако на сегодняшнем этапе важно не только громко пройтись по оборонным и другим, не менее важным ведомствам, но и закрепить результат – довести дела до суда и вынести справедливое решение. И в этом вопросе у некоторых скептиков могут возникнуть сомнения, а с учетом сложившихся традиций в украинском политикуме, они довольно обоснованные.

Например, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк обратил внимание на то, что Кабмин не уволил, а лишь отстранил заместителя начальника таможенной службы Руслана Черкасского. По утверждению депутата, именно Черкасский фактически руководил таможней и был, по словам собеседников Железняка, "системным", то есть не реформатором, а поборником построения различных "рычагов влияния".

"Поэтому без увольнения этого господина, все другие кадровые ротации – это скорее профанация. По информации из моих источников, он вроде бы и заявление не писал и на больничный пошел. Но еще раз – без этого увольнения на таможне ничего не изменится", – уверен нардеп.

Общество, конечно, ждет, что начатые кадровые "чистки", активная борьба с коррупцией в какой-то момент не начнут тормозить и сходить на нет, а увольнения не будут напоминать "замыливание глаз" – как украинцев, так и западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: Facebook-страница президента)

В то же время собеседники РБК-Украина во власти настроены более оптимистично. Если свести разговоры с несколькими источниками в одну фразу, то "чистка" только начинается. Более того, в ее активной фазе и логическом завершении заинтересован, в первую очередь, сам президент.

"Изначально приказ начинать был от Зеленского. То, что запустили, будет иметь продолжение еще долго – на этой неделе будет много чего интересного и громкого, а к результату придем обязательно", – сказал РБК-Украина один из информированных собеседников во власти.

Западный ветер

Внутренний запрос украинского общества на перемены, резко снизившаяся толерантность к любым коррупционным проявлениям на фоне масштабной войны, конечно, подталкивают власть к подобной активности. Но, вероятно, еще важнее – позиция Запада.

Этим же можно объяснить, почему правоохранители развели такую бурную деятельность именно в последние дни. Ведь уже завтра, 2 февраля, в Киеве появятся члены Еврокомиссии, которые проведут с украинским Кабмином совместное заседание. А 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС, стратегическая цель которого, по задумке украинской власти – получить новые сигналы о сближении с ЕС в контексте будущего членства.

Показательные увольнения, уголовные дела и обыски накануне такого события легко считываются как сигнал европейским партнерам: Украина осознает свои проблемы с коррупцией, готова с ними бороться и понимает, что без этой борьбы дальнейшая евроинтеграция едва ли возможна.

Главное, чтобы начатый курс на очищение не был свернут вскоре после того, как гости из Брюсселя вернутся домой, что в новейшей истории страны уже бывало не раз. Но сейчас ситуация уникальна – еще никогда Украина не была настолько зависимой от Запада во всех смыслах. Потому и шанс на то, что активность силовых структур окажется не показательным выступлением, а приведет к реальным результатам, на этот раз действительно выше нуля.