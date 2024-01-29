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Открытие портов стало ключевым достижением Украины во второй половине 2023 года, - Снайдер

Понедельник 29 января 2024 14:55
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Открытие портов стало ключевым достижением Украины во второй половине 2023 года, - Снайдер Фото: открытие портов стало ключевым достижением Украины во второй половине 2023 года (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Успех в Черном море является ключевым достоянием Украины во второй половине 2023-го. Ведь украинцам удалось удержать Черноморский флот России и открыть морской коридор для коммерческой торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессора Йельского университета Тимоти Снайдера.

"Один из ключей к прекращению войны - это ограничение финансового ресурса страны-агрессора, который формируется в значительной степени за счет морского экспорта. Это поле деятельности для Офиса президента и отечественных дипломатов, чтобы усиливать санкционное давление и внедрять более эффективный контроль за уже инициированными ограничениями по РФ", - указывает издание.

В то же время, важной составляющей для наращивания грузопотоков из украинских портов является международная коалиция по разминированию Черного моря.

Помимо собственно составляющей безопасности, важным фактором является участие стран-партнеров - Болгарии, Румынии и Турции: эти страны постепенно приходят к пониманию, что безопасное гражданское судоходство является базовым принципом и обеспечить его можно только совместными усилиями, пишет ЦТС.

"Россия зависит от экспорта морем не меньше, а кое-где и значительно больше, чем Украина. Поэтому наращивание военных способностей на море Украиной должно быть достаточным сдерживающим фактором для уменьшения градуса агрессии со стороны России относительно портов и судоходных путей. Надеемся, что ВСУ, ВМС Украина и страны-партнеры найдут достаточные ресурсы и средства для защиты торговых коммуникаций и эффективного противодействия стране-агрессору", - пишет издание.

Как известно, в украинские морские порты в декабре 2023 года зашли суда совокупным дедвейтом 8,8 млн т, что на 92% больше, чем было в ноябре (для сравнения динамики: ноябрьские 4,5 млн т были на 73% больше показателей октября).

Таким образом, морской экспорт показывает рекордный рост. Но ставки фрахта В свою очередь, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся.

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