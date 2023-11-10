Открытие модернизированной автостанции Дачная в Киеве - пример эффективного сотрудничества государства и бизнеса, - Укрпас

Открытие автостанции состоялось при участии заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, главы Государственной службы безопасности на транспорте Евгения Зборовского и владельца компании Укрпас Олега Мищенко.

Так, полностью обновлен фасад станции, проведен ремонт внутри помещения, ремонт туалетов. Также автостанция инклюзивная, имеет комнату по уходу за ребенком и зал ожидания с кафе.

Также на автостанции установлен терминал для пополнения и покупки карточек на проезд в общественном транспорте от "Киев Цифровой".

Автостанция стала второй в Украине, где внедрено автостанционное решение. Оно является частью глобального проекта под названием "умный автовокзал".

"Автостанция Дачная - пример удобного сервиса для пассажира и перевозчика. Вместе с партнерами Киевпассервис Укрпас ввел инновационную цифровую систему "умного" автовокзала. Речь идет об автономной системе и ряде финансовых услуг, которые позволяют обеспечить безопасность пассажира, а также сделать работу перевозчика максимально комфортной", - рассказал Олег Мищенко.

Он напомнил, что полноценное автостанционное решение уже год работает на Центральном автовокзале Киева.

"Это закрытая территория, автоматическая фиксация автобусов при заезде/выезде с автовокзала, турникеты по считыванию QR-кода билета, возможность воспользоваться доступными опциями на автовокзале без помощи человека и многое другое. Эти опции также внедрены на автостанции Дачная", - добавил владелец Укрпас.

По его словам, сейчас очень важно аккумулировать усилия государства и бизнеса по борьбе с нелегальными перевозчиками.

"Для нас важно, чтобы перевозчики работали легально, обеспечивали безопасность пассажира и платили налоги. Налоги – поддержка ВСУ, ВСУ – победа", - резюмировал Олег Мищенко.