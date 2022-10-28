RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отключит вашу систему жизнеобеспечения для зарядки телефона: Кислица о после РФ в ООН

Фото: Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продолжает отрицать причастность российских военных к зверствам в Буче.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.

Журналистка Ника Мелкозерова продемонстрировала Небензи список жертв российских оккупантов в Буче, на что последний в который раз ответил, что якобы "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".

"Мелкозерова, добро пожаловать в клуб! Вы только что пережили облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чепуху и лжет. У этого вида нет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он время от времени убегает", - отреагировал Кислица на сообщение журналистки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кислица также недавно отреагировал на сообщения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РПЦ является якобы жертвой манипуляции Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская Федерация