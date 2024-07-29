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В отключениях света виновна только Россия, а не власть, - Филатов

Фото: Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

В проблемах со светом, водой и отоплением виновна не власть Украины, а Российская федерация, ведущая войну.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью РБК-Украина.

"И потому когда люди, не понимая это, постоянно в соцсетях обвиняют власть, они должны понимать, что ни власть, ни местная, ни центральная, ни правительство, ни президент в этом не виновны. Виновны в этом только наши враги, агрессоры, Российская федерация", – сказал он.

Филатов призвал не искать виновных внутри страны, и "понимать, что нам нужно готовиться к, скажем так, сложным сценариям, и мы к ним готовимся."

По его словам, он много общается с людьми. К сожалению, иногда у них не коррелируются базовые вещи. Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы.

Как отметил мэр Днепра, если не работают насосы, то нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода – это теплоноситель, то нет отопления.

"Я сейчас слышу очень много нареканий от наших жителей города, они говорят: ну мы понимаем, чего нет электричества, а чего воды нет? Так воды нет, потому что нет электричества", - сказал Филатов.

 

Напомним, по данным МВФ, масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта - в мае серьезно повредили или уничтожили около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт). Несколько тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) в Киевской, Харьковской и Запорожской областях были полностью разрушены, другие ТЭС и ГЭС повреждены в разной степени. Объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.

По прогнозу экспертов, в середине осени в Украине могут на время отказаться от отключений света для населения. Но это будет не надолго, и потом ситуация снова усложнится.

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Отключения света