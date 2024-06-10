Отключение света в Сумах из-за аварии: в "Укрэнерго" объяснили, когда вернут питание

Отмечается, что энергетики по-прежнему проводят аварийные работы. Свет вернут всем обесточенным жителям города уже "в ближайшие часы".

"Ночью в Сумской области по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры. Обесточились потребители г. Сумы", - объяснили ситуацию в "Укрэнерго".

В заявлении компании указывается, что по состоянию на полседьмого утра энергопитание большинства потребителей было восстановлено.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 9 июня в Сумах частично пропала электроэнергия из-за аварии на энергетическом оборудовании.

Как рассказали в Сумском горсовете, по некоторым адресам также отключилось электроснабжение на водозаборах, что привело к прекращению водоснабжения.