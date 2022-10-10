Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела

Киев

Вражеские ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районе и повредили несколько объектов критической инфраструктуры столицы.

Оккупанты атаковали парк и детскую площадку в центре города и проезжавшие мимо автомобили. Также под обстрел попал район Центрального вокзала Киева. Еще одна из вражеских ракет попала в Пешеходно-велосипедный мост. На центральных улицах столицы от взрывов в зданиях вылетели окна.

От ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек, пострадавших - 51 человек. Из них 42 госпитализировали в медучреждения города.

Из-за атаки россиян работа метро прекращалась, а станции работали как укрытие.

Киевская область

В результате массированной атаки в регионе были повреждены два объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия.

Из-за российских ударов в Киевской области погиб один человек, еще 10 пострадали.

В Киеве и области применили веерные отключения электроэнергии - временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей.

Днепропетровская область

Россияне направили на область более 10 ракет, пять из которых уничтожили ПВО. Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Есть серьезные разрушения.

В результате вражеской атаки четыре человека погибли и 19 получили ранения.

В одном из районов Кривого Рога исчез свет.

Львовская область

Россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. В общей сложности по области выпустили 15 ракет, часть из них сбила ПВО.

Часть населенных пунктов остались без электроснабжения, а также зафиксированы перебои с мобильной связью.

Во Львове также зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Потому горячая вода не подается. Были запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город. Часть города осталась без электроэнергии.

Харьковская область

В Харькове зафиксировано по меньшей мере три "прилета". Оккупанты попали по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города и области пропал свет и отсутствовало водоснабжение.

Также в городе остановили метро для того, чтобы люди пользоваться им как укрытием. Из-за отсутствия электричества не ходили трамваи и троллейбусы.

Сумская область

Оккупанты выпустили две ракеты по объекту инфраструктуры в Конотопе. В результате атаки есть раненые.

Во всех районах области фиксируют перебои со светом, в некоторых – проблемы с электро- и водоснабжением, могут быть временные перебои со связью.

Хмельницкая область

Россияне выпустили шесть ракет по территории области, три из которых сбили ПВО.

Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Хмельницком. В результате в городе отсутствовало электроснабжение и приостановлено водоснабжение.

Полтавская область

Захватчики нанесли три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

В Полтаве отсутствует свето- и водоснабжение, на территории области - перебои.

Житомирская облать

Россияне выпустили две ракеты по объекту энергетической инфраструктуры области, одна из них была сбита. В результате часть области была обесточена.