Отключения света не прекратятся после подорожания электроэнергии: эксперт назвал причину

"После пересмотра тарифа отключения никуда не денутся. Они будут много месяцев, год, а тот два (с небольшими перерывами с умеренной погодой и потреблением, когда будут возникать профициты). Новое поколение не построится ни за месяц, ни за полгода. А учитывая сколько мы потеряли в результате обстрелов строить нужно много и долго", - рассказал он.



Прокоп объяснил, что сейчас тариф на электроэнергию для населения убыточен, и те компании, которые его финансируют ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") не имеют сейчас достаточно средств.



Он подчеркнул, что к вопросу о пересмотре тарифа нужно подойти прозрачно и с четким обоснованием. Также нужно позаботиться о незащищенных слоях населения и пересмотреть систему субсидий.

"Конечно, когда дойдет до повышения тарифа, власти должны действовать вполне прозрачно. Сегодня уже звучит число 4,5-5 грн за кВт·ч", - добавил аналитик.