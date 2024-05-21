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Отключения света не прекратятся после подорожания электроэнергии: эксперт назвал причину

Вторник 21 мая 2024 15:52
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Отключения света не прекратятся после подорожания электроэнергии: эксперт назвал причину Фото: отключение света не прекратится после удорожания электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

После пересмотра тарифа на электроэнергию для населения отключения света не прекратятся, потому что для строительства новых генерирующих мощностей требуется время.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"После пересмотра тарифа отключения никуда не денутся. Они будут много месяцев, год, а тот два (с небольшими перерывами с умеренной погодой и потреблением, когда будут возникать профициты). Новое поколение не построится ни за месяц, ни за полгода. А учитывая сколько мы потеряли в результате обстрелов строить нужно много и долго", - рассказал он.

Прокоп объяснил, что сейчас тариф на электроэнергию для населения убыточен, и те компании, которые его финансируют ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") не имеют сейчас достаточно средств.

Он подчеркнул, что к вопросу о пересмотре тарифа нужно подойти прозрачно и с четким обоснованием. Также нужно позаботиться о незащищенных слоях населения и пересмотреть систему субсидий.

"Конечно, когда дойдет до повышения тарифа, власти должны действовать вполне прозрачно. Сегодня уже звучит число 4,5-5 грн за кВт·ч", - добавил аналитик.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря просмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.

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