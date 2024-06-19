Отключение света "по-новому" привело к равномерным ограничениям населения в регионах, - "Укрэнерго"

"Мы еще анализируем эффективность использования новой методики, но при наличии дефицита она уже продемонстрировала свою эффективность. Во всех областях бытовые и промышленные потребители ограничиваются в потреблении равномерно", - сообщили в пресс-службе компании.

Как применяли ограничения "по старинке"

Потребление по областям разное. Общий объем потребления в каждой области влияет на количество объектов критической инфраструктуры (водоканалы, водоочистные сооружения, насосные, котельные, больницы и т.д.), которые должны быть всегда бесперебойно заживлены.

Также на потребление региона влияет наличие альтернативных источников питания у потребителей, например крышных солнечных панелей. С 8 июня, потребление каждой области разделено на 6 равных частей – очередей. Очередь - это перечень потребителей, потребляющих определенное количество мегаватт.

Ранее "Укрэнерго" для каждой области устанавливало лимит потребления, который регион не должен превышать. Из величины лимита облэнерго отнимали объем потребления критической инфраструктуры, а остаток перераспределяли между всеми другими потребителями по очереди.

"Это приводило к тому, что в области, где больше критической инфраструктуры и меньше крышных СЭС ограничения были более жесткими, чем в регионах с противоположной ситуацией", - отметили в "Укрэнерго".

Как применяют ограничения "по-новому"

Сейчас диспетчерский центр "Укрэнерго" вместо доведения лимитов отдает всем облэнерго одинаковую команду: какое количество очередей нужно отключить, чтобы компенсировать дефицит.

"Таким образом, во всех областях бытовые и промышленные потребители ограничиваются равномерно", - отметили в компании.