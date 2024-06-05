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Отключение света: как будут действовать графики 6 июня

Иллюстративное фото: графики отключения света в Украине 6 июня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в четверг, 6 июня, отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как сообщается, завтра дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

При превышении лимитов возможно использование аварийных отключений для всех категорий потребителей.

Отключение света в Украине

Напомним, на днях глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе будет сложнее, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.

Первый фактор, по его словам, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Второй - последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня.

И третий - это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.

Так, сегодня, 5 июня, в энергосистеме Украины зафиксирован значительный дефицит. Отключения света могут быть дольше 4 часов.

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УкрэнергоЭлектроэнергияОтключения света