Отключение света: как будут действовать графики 6 июня

Отключение света в Украине

Напомним, на днях глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе будет сложнее, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.

Первый фактор, по его словам, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Второй - последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня.

И третий - это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.

Так, сегодня, 5 июня, в энергосистеме Украины зафиксирован значительный дефицит. Отключения света могут быть дольше 4 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.