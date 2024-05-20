Отключение света – в чем разница между аварийными и почасовыми графиками

В Украине с 14 мая почти ежедневно начали применять отключения электроэнергии для промышленных предприятий и бытовых потребителях по аварийным графикам (ГАО). С 16 мая отключения начали проводить по графику почасовых отключений (ГПО).
Об этом говорится в сообщениях “Укрэнерго”.
Из-за сокращения потребления электроэнергии в результате потепления, в субботу 18 мая отключения сократились - их применяли лишь с 19.00 до 24.00 для промышленности, а в воскресенье, 19 мая отключений не было.
Чем ГАО отличается от ГПО
ГАО (график аварийных отключений) применяется в случае экстренной нехватки электроэнергии и отсутствия возможности покрыть дефицит другими путями, в частности, импортом, не прибегая к отключению потребителей.
“Если импорта не хватает, то диспетчеру ничего не остается, как отрезать потребление”, - сказал изданию собеседник из отрасли.
Согласно нормативным документам, первоначально отключаются промышленные предприятия. Но если ситуация не исправляется то диспетчерам приходится прибегать к экстренным мерам. В этом случае диспетчер дает команду всем облэнерго сократить потребление на определенный объем э/э. Облэнерго уже имеют списки потребителей 1 и 2 очередей для отключений, и выполняют команду для достижения баланса в системе. Отключения в такой ситуации происходят практически моментально без предупреждения.
ГПО (график почасовых отключений) применяют когда есть прогнозируемый дефицит на день или несколько дней. В этом случае, диспетчер заранее сообщает облэнерго лимиты потребления исходя из которых облэнерго составляют поочередный плановый график и публикуют его.
Как сообщало РБК-Украина, 20 мая, с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений.
РБК-Украина рассказывало, как узнать графики отключения света в каждой из областей Украины
Отключение света в Украине
Этой весной россияне активизировали удары по украинской энергетике и уничтожили несколько крупных ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Из-за российских ударов в энергосети Украины возник дефицит, который уже не может покрывать импорт электроэнергии. Потому украинцам начали отключать свет. Как прогнозируют в "Укрэнерго", отключение света может продержаться до осени, однако они будут не каждый день.