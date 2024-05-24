Отключения света 25 мая будут длиться всего 2 часа, - "Укрэнерго"

"Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления", - сообщили в компании.

В то же время в "Укрэнерго" объяснили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

По данным компании, отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".