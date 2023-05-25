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Отключения в одной области. В Минэнерго рассказали о ситуации со светом после атаки дронов

Иллюстративное фото: в Минэнерго рассказали о ситуации со светом после атаки дронов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ночной атаки дронов российских оккупантов по Украине в Черновицкой области произошло повреждение линий электропередачи, поэтому некоторые жители остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Из-за падения обломков сбитого российского дрона в Черновицкой области зафиксировали повреждение линий электропередачи. Потому возникли обесточенные потребители в одном из районов.

При этом россияне продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные территории. Так, из-за атак в Донецкой области обесточены 18 населенных пунктов, в Запорожской области - 6 населенных пунктов.

К тому же, после прошлого массированного обстрела обесточенной остается шахта в Донецкой области.

Кроме этого, из-за неблагоприятных погодных обесточено 73 населенных пункта в Днепропетровской области. Из-за сильных гроз также отключена часть потребителей в Кировоградской и Запорожской областях.

Временные отключения света произошли в Николаевской и Одесской областях из-за технологических нарушений, сейчас все абоненты уже заживлены.

Без электричества также остаются 3,2 тысяч потребителей в Киевской области.

Из-за предварительных обстрелов часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях также без света.

Ремонтные бригады работают там, где разрешает безопасность.

На эти сутки планируется импорт электроэнергии из Словакии, а экспорт не предполагается.

Ночная атака дронов

Сегодня россияне совершили очередную атаку по Украине. Они применили иранские дронами-камикадзе. Нашим бойцам удалось уничтожить все 36 беспилотников, однако из-за падения обломков возникли разрушения.

Так, в Киеве и Львовской области обошлось без повреждений. Однако в Черновицкой области из-за падения обломков произошел пожар в гараже, три частных дома получили повреждения.

К тому же из-за российских обстрелов пострадали Харьков и область, а также Марганецкая община Днепропетровской области.

Больше о ночной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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