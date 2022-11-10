Отключения электроэнергии ускорили падение ВВП Украины, - министр экономики

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что атаки России на гражданскую инфраструктуру и веерные отключения электроэнергии могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Свириденко заявила, что люди и предприятия в Киеве сталкиваются с отключениями электричества по шесть и более часов в день, что сказывается на экономической эффективности.

"Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть еще больше", - сказала она, сославшись на оценки министерства, согласно которым объем производства в октябре упал на 39% после сокращение на 35% в период с августа по сентябрь.

Свириденко, прибывшая в Вашингтон на встречу с высокопоставленными официальными лицами США, сообщила журналистам, что правительство Украины по-прежнему будет нуждаться в иностранной помощи бюджету, но также предпринимает шаги по сокращению расходов за счет сокращения персонала и приватизации небольших государственных предприятий.

Президент Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил, что Украине потребуется 38 млрд долларов, чтобы покрыть ожидаемый дефицит бюджета в следующем году, и первоначальные 17 миллиардов долларов, чтобы начать работы по срочному ремонту инфраструктуры.

Свириденко, которая также является первым вице-премьер-министром, сказала, что эти суммы еще не были пересмотрены, чтобы отразить огромный ущерб, нанесенный Россией гражданской инфраструктуре с 10 октября, и связанные с этим перебои с подачей электроэнергии.