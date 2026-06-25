Отключения по 5 часов? Глава "Укрэнерго" сделал прогноз по свету в Украине летом

"При отсутствии вражеских ударов, мы имеем высокие шансы работать без ограничений. Но враг совершенно понимает, как спроектирована наша энергосистема. У него нет данных относительно распределенной генерации, хотя пытается получить эту информацию, и в прифронтовых регионах, мы уже имели попадание БПЛА по новым небольшим энергоустановкам", - сказал Зайченко.

По его словам, большую генерацию враг знает, даже на этой неделе (15-20 июня – ред.) уже были попадания по ней.

Если будут массированы атаки по генерации, нужно будет балансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений.

В то же время глава "Укрэнерго" отметил, что этим летом ситуация в энергосистеме значительно лучше, чем летом 2025 года. Ведь сейчас больше распределенной генерации, новые электростанции строятся с вторым уровнем защиты, повышена защищенность подстанций как «Укрэнерго», так и операторов систем распределения (облэнерго - ред.), поэтому отключения, конечно, возможны, но они будут не такими серьезными, как зимой.

Зайченко отметил, что этим летом у врага меньше шансов оставить украинцев без света на длительный период, но в случае массированных обстрелов и жары более +30 градусов отключения все же возможны.

"Потенциально, после массированных обстрелов, возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды . Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей".