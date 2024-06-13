Отключений света станет больше. Энергоблок одной из АЭС выведут в ремонт

Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

"Но с другой стороны именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить длительность вынужденных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.

"В результате АЭС произвели дополнительные 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив длительность отключений в июне", - заявил и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.